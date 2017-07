Llega otro refuerzo ‘Toro’

Celaya quiere estar fino en la artillería, llegó otro refuerzo extranjero, Facundo Juárez, de Argentina será el ariete que busque ser protagonista en goles con Celaya.



El joven delantero de 23 años, llega de conseguir un ascenso con el Atlético Mitre, quien hace apenas una semana logró ascender a la primera división de Argentina.



Al estar en Celaya, comentó que está contento por llegar a este Club y sabe que será un equipo que quiere pelear cosas grandes.



“Es un equipo que va pelear grandes cosas, vengo de ascender en u club de argentina, es un club serio como Celaya y tomar como la seriedad que se merece”, comentó.



Aseguró que venir a México es para ascender y tener una buena referencia, buscará aprovechar el futbol mexicano a su favor para hacer cosas grandes.



“El futbol mexicano es con mayor espacios, en argentina no te dejan jugar y hay roces, aquí te permiten jugar bastante, soy jugador rápido y aprovecharé esos espacios, me comprometo dar lo mejor para el equipo, mis compañeros y hacer lo que el técnico me pida y buscar el ascenso”, concretó.