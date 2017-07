Cuestionan falta de autoridad de director

El día de ayer, se llevaron a cabo las comparecencias de los Directores de Policía Preventiva, Atención a la Mujer, Desarrollo Ssocial y Desarrollo Urbano, ante los integrantes del H. Ayuntamiento.

En esta ocasión, Carlos Manuel Morril, director general de Desarrollo Urbano, fue el más cuestionado por su mala dirección y falta de autoridad ante particulares, al colocar antenas de diversos funcionamientos sin permiso.

Actualmente, dichos aparatos se encuentran colocados en diversas zonas de la ciudad. Ocho de ellos están en la Zona Centro, 30 en la periferia y 6 en la Zona Sur, de las cuales al parecer varias construcciones de colocación fueron clausuradas, al no contar con la documentación correspondiente que se establece en la ley.

Los regidores, al no haber recibido reporte o notificación por parte de la Direccción de Desarrollo Urbano, donde se indique las acciones y los permisos adecuados, cuestionaron al Manuel Morril, quien arguyó que está en espera de la respuesta por parte de los propietarios de dichos artefactos, para reenviarlas.

El plazo establecido era de 4 meses; ya han pasado 6 meses, y no se ha recibido ninguna documentación, razón por la cual éstas no se han clausurado en su totalidad, y por los mismos motivos fue que solicitaron los integrantes del Ayuntamiento que el director regularice tal situación, al no estar efectuando acto de autoridad alguno. Lo instaron a proponer una estrategia efectiva, ya que fueron rotos los sellos de clausura; que identifique cada antena y, sobre todo, que presente la documentación de los trámites , para conocer en qué fase se encuentran.

Por su parte, Christian Ortiz director de Policía Municipal se comprometió a reforzar la campaña del 911, con mal funcionamiento; y volverá a trabajar el grupo Los Omegas, ya que están en reparación las motocicletas y se ocuparán las plazas pendientes de elementos, por lo que se ocuparán las casetas que se encontraban solas.

“La problemática del 911 es a nivel nacional; pero trabajaremos para mejorar la respuesta a los reportes; además, se está haciendo una vía alterna con vecinos vigilantes y la aplicación AMIGA, para reportar.

Las Pruebas de Control y Confianza son la principal causa de la salida de elementos de la corporación; es preferible tener pocos pero confiables. Se ocuparon por esta cuestión 30 plazas y están pendientes 25; esperamos solamente que se hagan los exámenes correspondientes y se elija a los mejores; y las motocicletas ya están en el taller mecánico, para que entre en función el grupo Los Omegas”, expresó Cristian Ortiz.