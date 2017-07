Proyectan nuevo centro comercial

Con inversión de aproximadamente 700 millones de pesos, se proyecta una nuevo centro comercial, en un área de 63 mil metros cuadrados, en las inmediaciones del bulevar Euquerio Guerrero.

El complejo comercial denominado “La Aldea”, proyecta tiendas departamentales, salas de cine, restaurantes, locales, negocios de comida rápida, áreas verdes y recreativas, estacionamiento, plazuelas y quioscos.

Édgar Castro Cerrillo, alcalde de la ciudad, confirmó que un grupo de empresarios invertirá en el municipio, ayudando a la economía de los guanajuatenses, al contar con un centro comercial de gran magnitud, como los hay en otras ciudades.

“Es el trabajo que tiene que hacer el Alcalde, de acercarnos empresas, y tener acceso al desarrollo de nuestra ciudad. Queremos ayudar a consolidar el desarrollo, que es importante para nuestra ciudad”, señaló.

El primer edil capitalino dijo que la Administración Municipal se encargará de facilitar a la empresa un expediente de todo lo relacionado con los permisos que le competen al Municipio.

Castro Cerrillo mencionó que los inversionistas darán a conocer el proyecto “La Aldea” en conferencia de prensa, donde se conocerán pormenores y alcances de este nuevo centro comercial.

Analizan impacto ambiental

El presidente comentó que la Dirección de Medio Ambiente, dirigida por Humberto Villalobos, se está encargando de todo lo correspondiente al impacto ambiental, ya que en esta zona es abundante en arbustos pequeños, en especial pirules y mezquites.

“Se dio una factibilidad (sic) en el caso del impacto ambiental. Se solicitará la regularización, en caso de que no se respete cómo se trabajará el arbolado urbano de la zona, y se siga trabajando en un desarrollo tan importante”, afirmó el Alcalde.

Ayer, el titular de Ecología y Medio Ambiente, Humberto Villalobos, acudió para inspeccionar la zona, y mencionó que, en caso de que la empresa no cumpla con lo acordado y no entregue el Plan de Manejo de Arbolado Urbano, no podrán talar los árboles ni iniciar con las excavaciones profundas.