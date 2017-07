Descarta Morena apoyar a Gerardo Sánchez

Con un registro de cerca de 50 mil militantes, Ernesto Prieto Gallardo, dirigente de Morena en Guanajuato, aseguró que el partido es la segunda fuerza política en la entidad y la primera a nivel nacional.

“Ya somos la principal fuerza política desde hace meses, quien encabezaba las encuestas era Andrés Manuel como el principal presidenciable pero ahora también es el partido Morena, en Guanajuato estamos en una etapa de consolidación”, indicó.

Prieto Gallardo indicó que para 2018 la única coalición que tendrá Morena será con la ciudadanía, y se podría contemplar una unión con el Partido del Trabajo (PT), descartando apoyar en su candidatura al senador priísta, Gerardo Sánchez García.

“Nosotros no somos cochinos como otros partidos políticos, que utilizan recursos públicos (...) nuestra alianza es principalmente con el pueblo, con los ciudadanos”, comentó.

El dirigente estatal agregó que con el funcionario tricolor no ha tenido contacto, como el mismo senador aseguró, y que no podrían apoyar al priísta pues no coinciden los ideales de Morena con los de Sánchez García.

“Nosotros no tenemos ninguna clase de comunicación con el señor Gerardo Sánchez, no tengo la oportunidad de conocerlo, por parte nuestra no hay ninguna intención de pedirle que encabece el esfuerzo de Morena en el estado de Guanajuato porque representa lo que nosotros combatimos, aprobó toda las reformas estructurales que tanto daño le han hecho al País”, finalizó.

Visitará AMLO a Guanajuato

Serán 25 municipios guanajuatenses los que Andrés Manuel López Obrador visite de julio a octubre de este año en una gira por el estado.



Así lo señaló el dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, quien informó que el jueves 27 de julio se realizará la primera visita a los municipios de Salvatierra, Yuriria y Abasolo.



Prieto Gallardo indicó que la visita de López Obrador se centrará en las zonas rurales sin visitar cabeceras municipales ni ciudades principales.