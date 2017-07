Y desde aquí…

El artículo 35 Constitucional establece los derechos del ciudadano. En su numeral II señala como un derecho “Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”.

Esto quiere decir que ciudadanos sin ningún tipo de afiliación partidista se puedan presentar en las urnas por la vía ciudadana. Todo eso suena muy bien y muy parejo, el problema es que no es así. La ruta para que un ciudadano se postule como candidato es como armar un “rompetecabezas” (como diría mi hijo) de esos de 5000 piezas en plenas vacaciones de los niños. Es decir, no es imposible, pero vaya que requiere mantener realmente el enfoque de los objetivos y saber que tienes que enfrentarte a todo un sistema que no va a permitir que llegues fácilmente y que les quites el poder, las comodidades, los privilegios. Por supuesto que no te la pondrán nada fácil.

En las elecciones de 2015 ganaron 5 formulas independientes en todo el país. Jaime Rodríguez “el Bronco” ganó la Gubernatura de Nuevo León. Manuel Clouthier Carrillo, Diputado federal por Culiacán; José Alberto Méndez Pérez, la alcaldía de Comonfort, aquí en Guanajuato, Alfonso Martínez, la presidencia municipal de Morelia, Michoacán y Pedro Kumamoto, Diputado Local por Jalisco

El “Bronco” fue toda su vida Priista, incluso fue alcalde por ese partido; Manuel Clouthier fue Panista e hijo de uno de los baluartes de ese Partido: Manuel “Maquío” Clouthier; José Alberto Méndez Pérez, alcalde de Comonfort fue anteriormente militante del PRI y del PAN, incluso fue alcalde de ese mismo municipio por éste último partido; Alfonso Martínez, alcalde de Morelia fue militante de Acción Nacional e incluso ocupó varios cargos como Diputado Federal y Local y ya había tratado de ser alcalde de Morelia por ese partido. ¿En verdad podemos llamarlos candidatos ciudadanos independientes? O sólo son resentidos con sus ex partidos pues no pudieron obtener bien la postulación o bien el cargo vía partidista. Supieron jugar bien sus cartas, eso ni dudarlo, pero yo si pondría en duda la verdadera independencia y ciudadanización de una postulación que nació en las entrañas de un partido.

Pedro Kumamoto. Él es otra historia. Kumamoto es un joven que ha enseñado que existe otra forma de hacer política, incluso desde la misma campaña. Se ha vuelto un verdadero fenómeno pues ha escrito una historia muy interesante que definitivamente aún no acaba. Creo firmemente que si tienen o tenemos alguna oportunidad de ganar todos los que estemos pensando si lanzarnos o no a una hipotética candidatura ciudadana para las próximas elecciones, en una buena parte se le debe a este joven. Ha logrado acuerdos muy importantes para disminuir los recursos a los partidos, tiene total transparencia respecto a su agenda, las iniciativas y los votos que realiza durante las sesiones del Congreso, razonando y fundamentando siempre de manera clara el sentido de sus votos.

El camino que deberán o deberemos seguir quienes decidamos buscar una candidatura independiente es el siguiente: Constituir una AC donde aparezcan el candidato y toda la lista que integraría su Ayuntamiento en el caso de que se busque la alcaldía o sólo el candidato en caso de una Diputación local; un representante legal y un tesorero. Los lineamientos para dicha constitución ya fueron publicados por el IEEG. Posteriormente en septiembre el mismo Instituto emitirá la Convocatoria Oficial y será a partir del 25 de octubre cuando los aspirantes deberán o deberemos presentar una carta intención. Una vez realizado lo anterior y de acuerdo con las fechas que establezca la Convocatoria, se contarán con 45 y 30 días respectivamente de acuerdo si se busca la candidatura a la alcaldía o a la diputación, para obtener el 3% del padrón electoral en firmas. En el caso de Irapuato se cuentan con cerca de 400,000 electores y cada uno de los dos distritos tiene cerca de 200,000, por lo que se deberán obtener casi 12,000 firmas o 6,000 según sea el caso. Pero lo verdaderamente complicado es que dichas firmas deberán de ser obtenidas en al menos el 50% de las secciones electorales (Irapuato tiene 249 secciones) y en cada una de ellas se Deberá obtener al menos el 1.5% del padrón de dichas secciones. No es una tarea nada fácil, pero me gusta, me atrae.

Decía la actriz Mexicana Karla Souza que ganar una medalla de oro jamás será circunstancial. Para tener éxito en lo que haces se necesita que aquello que quieres sea tan fuerte dentro de ti, tan verdaderamente fuerte dentro de ti, que no importarán los obstáculos; no importará cuantas veces te caigas o todo lo que tengas que enfrentar… Es tan fuerte que te pararás y simplemente seguirás tratando hasta que lo logres. Sólo cuando verdaderamente te entregues a algo, podrás tener éxito.

ebolívar@gmail.com