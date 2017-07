Causa movilización asalto a 2 repartidores de Famsa en La Ladrillera

Al rededor de 15 maleantes asaltaron a dos repartidores de la empresa Famsa, después saquearon el camión que llevaban, los hechos fueron en la colonia Plan Guanajuato, tras un fuerte operativo la policía logró detener a dos hombres y recuperar parte de las cosas robadas.



Poco antes de las 2:00 de la tarde dos empleados de dicha mueblería, siendo el chofer Juan Ledezma y su acompañante Francisco Mondragón, acudieron a la calle Celaya de la colonia Plan Guanajuato, donde entregarían un horno de microondas.



Cuando llegaron al cruce de las calle Celaya y San José Iturbide, dos hombres se le atravesaron al camión, en ese momento los hombres desenfundaron armas de fuego y bajaron a los repartidores, les quitaron sus celulares y carteras.



En ese momento, al rededor de 13 a 15 maleantes llegaron y comenzaron a saquear el camión el cual estaba cargado de pantallas, lavadoras, estufas, salas, plantas, licuadoras y otros electrodomésticos.



Adultos, señoras y niños comenzaron bajar toda la mercancía del camión y a esconder en varias casas de la zona.



Los afectados salieron del lugar y comenzaron a pedir ayuda por medio del 911 de emergencias, en cuestión de minutos al menos 10 patrullas de la Policía Municipal y el grupo táctico Centauros llegaron al lugar.



La zona fue asegurada y dos hombres fueron detenidos en el lugar, los cuales fueron señalados por los afectados de ser participantes en el robó al camión.



Alfonso de 36 años y Luis Eduardo de 19 años fueron esposados y trasladados en una patrulla a barandilla, ambos acusados de participar en el atraco.



Tras varios minutos los uniformados lograron entrar varias casas donde fue asegurado parte de la mercancía robada.



Los afectados, detenidos y lo recuperado fue trasladado al Ministerio Publico para los tramites e investigaciones correspondientes para acusar a los responsables directos.

Algunos vecinos solapan robos.

Decenas de personas presenciaron el fuerte operativo implementado por elementos de Seguridad Pública Municipal en las calles Celaya, San José Iturbide y la zona conocida como la Ladrillera de la colonia Plan Guanajuato, todos jugaron un papel importante, “como simples espectadores”, nadie apoyoó a los uniformados para la captura de todos los responsables del atraco al camión de Famsa.



Y es que la esquina de la calle Celaya y San José Iturbide, ha sido señalada no sólo por vecinos, sino por transeúntes que utilizan ese paso para llegar a sus hogares, como una zona totalmente insegura, de la cual la Secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio, tiene conocimiento y no han hecho nada, para mantener la zona vigilada.



