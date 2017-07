Una dinastía goleadora

En las páginas de gloria del Club de Futbol Reboceros de La Piedad a través de sus 66 años de historia, el apellido Vargas ha quedado escrito en letras de oro; esta dinastía es una de los que ha dado y sigue dando gratas experiencias a los colores azul y amarillo de la localidad.

Los Vargas comienzan a destacar en la década de los años 50, cuando el equipo del pueblo debutó en Segunda División. De aquella época también se recuerdan nombres relacionados como Don Servando, Chava, Gustavo, Cosme y sin duda Beto.

LETAL AL FRENTE

Sin embargo, el personaje de este día en Historias del Futbol de Al Día, es considerado uno de los maestros del remate de cabeza, pues sus testarazos siempre fueron “veneno” para cualquier defensiva.

“El futbol me dejó muchas cosas, recuerdos buenos y malos; pero el deporte deja algo que no cambio por nada. En mi carrera como futbolista profesional me fue bien, no me puedo quejar”, así externó Beto Vargas sobre el balompié.

Vargas marcó muchos goles con la playera de Reboceros, pero hay uno que a la fecha recuerda: a finales de los 80, en una Final de Segunda B para ascender a Primera Nacional, La Piedad enfrentó a Pumas.

“Pumas ENEP. Tengo muchos recuerdos de ese rival, ya que fue al que le metí gol en una final y el portero era el mismo Adolfo Ríos. Íbamos perdiendo 1-0 y a mí me tocó hacer el empate y luego Ramiro Flores marcó el 2-1 final a favor de Reboceros”, narró alegre el recuerdo.

Y agregó: “La jugada se derivó luego de que en media cancha Monché Zambrano cobró una falta, mandó centro al corazón del área grande y ahí salté lo más que pude para ganarle al defensa de Pumas y conecté la pelota en el ángulo superior derecho de la meta contraria”.

SU NIÑEZ EN EL FUTBOL

Beto Vargas era un niño inquieto al que le gustó el futbol desde pequeño. Ya lo traía en la sangre debido a que su familia, Don Servando o su papá Chava Vargas, habían jugado ya para Reboceros.

Aquel chamaco ‘bajito’ se enroló en las filas del Club Libertad, ese donde han nacido grandes jugadores como los hermanos Carlos y Ramón Morales.

“Me tocó iniciar a jugar bajo las ordenes de ‘El More’ Higuera, prácticamente mi niñez la vivi con ese club; de ahí me invitaron a la Selección Piedadense Juvenil que comandaba Ramón Garduño”, dijo.

En esos tiempos, La Piedad era un ‘gigante’ a nivel estatal por lo que varias veces se clasificó al Benito Juárez y aunque no se pudo ser campeón, Beto Vargas asegura que aunque perdieron en penales, lo hicieron con la frente en alto.

DEBUTÓ A LOS 15 AÑOS CON REBOCEROS

Su pasó por selecciones juveniles locales lo llevaron a ser convocado para integrarse al equipo del pueblo, Reboceros de La Piedad; esto cuando apenas tenía 15 primaveras.

Gracias a su certeza en los remates de cabeza, así como su velocidad y habilidad para manejar la pelota, Vargas comenzó a destacar entre grandes figuras del equipo Reboceros de los años 80. De a poco su carrera desepgaba y se fue fortaleciendo con el correr de los minutos en la cancha.

Roberto explicó en sus propias palabras su paso por Reboceros, “Fue corto pero con muchas satisfacciones, porque logramos un ascenso de Segunda B a Nacional y en ese entonces era algo importante para esta plaza tener un representativo en la antesala de la Primera División”.

Después de brillar con la escuadra piedadense, Beto Vargas estuvo en otros equipos, uno fue el eterno rival: Zamora. Además fue buscado por más equipos de la misma división pero su destino recayó en el Atlante donde se encontró con otro de sus familiares a los que les siguió sus pasos: Gustavo Vargas.

NUNCA LLEGÓ A PRIMERA

Una de las “espinitas” que se le quedaron clavadas a Beto fue que con los Potros de Hierro del Atlante, en categoría de Reservas Nacional, el piedadense marcó un sinnúmero de goles. De hecho fue campeón goleador.

“No me explicaba yo como los que hacían 1 ó 2 goles en torneo de reservas, de inmediato Rubén Maturano los debutaba con el primer equipo de Atlante; en mi caso me quedé esperando esa oportunidad que nunca llegó”, recordó con melancolía en su voz.

Hoy en día, Beto Vargas sigue pegándole a la pelota con la misma técnica perfecta de siempre: la de la dinastía Vargas. Además, el veterano sigue jugando en compañía de sus amigos; algunos son ex compañeros que tuvo en Reboceros.

“Los jóvenes de ahora deben entender que el futbol requiere de amor y mucha disciplina; sin esos dos detalles difícilmente van a triunfar. Y no solo en el deporte, en lo que hagan los resultados estarán por venir”, finalizó.