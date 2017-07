Aficionados explotan contra Osorio

“¡Fuera Osorio, Fuera Osorio! ¡Pendejo! ¡Vete a hacer rotaciones a tu país!”, fueron tan solo algunos de los gritos que le dijeron a Juan Carlos Orosio de parte de aficionados mexicanos.

Al salir de la zona internacional en el Aeropuerto y buscando evadir las cámaras y micrófonos, Osorio se topó con fanáticos aztecas quienes siguieron insultándolo.

Mientras el técnico de la Selección Mexicana buscaba la salida, Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol volvió a defender a Osorio.

“Solo es un sector de la afición, siempre es así cuando no se obtiene un resultado que ellos pensaban. También hemos recibido muestras de apoyo y cariño y eso me sorprende gratamente. Él (Osorio) está bien, pero obviamente cuando te insultan y te agreden, no es algo ideal”, señaló.