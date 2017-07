'Chicharito', avergonzado por insultos a Osorio

Javier 'El Chicharito' Hernández se mostró triste y con vergüenza al ver las imágenes de la llegada de Juan Carlos Osorio a México tras la eliminación en la Copa Oro, donde la afición que asistió al Aeropuerto Internacional de la CDMX insultó al entrenador colombiano.

Hernández le dedicó una carta al técnico de la Selección Mexicana, donde expresa que "es increíble. Estoy sin palabras al ver el video sobre la llegada del Profe Osorio a México. Me dio vergüenza, me dio coraje y más aún me dio mucha tristeza".

El nuevo delanteor del West Ham mencionó que "no es posible que un deporte nos haga accionar, reaccionar y comportarnos como sucedió en esta ocasión".

Por último, Javier motivó a Osorio recordandole que a los jugadores también los han insultado, pero aseguró que "somos más los que queremos mejorar a este país".