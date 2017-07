Mourinho, feliz por Chicharito

El técnico del Manchester United, José Mourinho, opinó en conferencia de prensa sobre el nuevo equipo de Javier Hernández y aseguró que 'El Chicharito' tiene las puertas abiertas de los Devils, por su estilo de juego que tanto agrada al portugués.

"Es un jugador que siempre puede marcar goles: es un jugador que siempre seré bienvenido en mi escuadra porque no necesita muchos minutos en el campo para marcar goles".

Sin embargo, el delantero mexicano nunca entró en los planes de Mourinho ya que decidieron ir por futbolistas más jóvenes.

"Nos inclinamos por un jugador más joven como Lukaku y tenemos a Rashford que también puede ser un delantero. Él es un delantero natural, así que no teníamos esa necesidad, pero sin duda West Ham ha contratado a un jugador con gran experiencia y su calidad es muy, muy buena", finalizó "The Special One"