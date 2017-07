***ALUMBRADO, BAJO LUPA



Hoy se da el fallo a la licitación de la primera etapa de renovación del alumbrado público. Este mismo año se asignará un segundo y tercer contrato. En total son sobre 540 millones de pesos que están “bajo la lupa”.



*PRUEBA DE FUEGO



Ya veremos qué dicen quienes no resultan favorecidos y si el blindaje que presume el Municipio está a prueba de cualquier impugnación que pudiera llegar a los tribunales. Están ante una prueba de fuego.



*BANCO MUNDIAL, VA



Por cierto, el Municipio está por cerrar un convenio para que el Banco Mundial aporte ¡siete millones de dólares a fondo perdido! y tres más en financiamiento, destinados al proyecto del nuevo alumbrado.

***PROYECTO EMBLEMA



El programa de las “400 obras” es la gran apuesta que levante los bonos sobre la percepción de la administración de Héctor López Santillana, y de ésas el proyecto emblema, por su costo de inversión, es la renovación del sistema de alumbrado público; de ahí la necesidad para el Alcalde y su equipo de salir lo mejor librados posible a los cuestionamientos que pongan en duda la transparencia del proceso.



*DUDAS DEL PROCESO



Desde que se lanzó la licitación hubo dardos de la oposición que acusa de llevar ya una etiqueta, panistas se dijeron desinformados y entre interesados que no participaron señalaron requisitos excesivos. Al final fueron ocho los que presentaron propuestas en la etapa uno de las licitaciones, que contempla la instalación de las primeras 11 mil 500 luminarias de un total de 50 mil en las tres etapas.



*FALLO ANTE NOTARIO



El Comité de Fallos de Obra Pública, que esta vez sumó como testigo a un Notario Público y a representantes del Consejo de la Contraloría Social, ya tomó una decisión que hoy se hace oficial.



*A DARLE PRISA



Les debe preocupar que esta primera etapa salga bien, pues para octubre y diciembre alistan dar fallos de las otras dos licitaciones y cubrir al menos 50 mil del total de las 80 mil luminarias que urge cambiar. Parte del adelanto de participaciones que pidió el Municipio al Estado es para no detener ese proyecto.



*MUNICIPIO Y BANCO MUNDIAL



Todo está planeado que se ejecute con recurso municipal y el espaldarazo significativo del Banco Mundial. Los 10 millones de dólares que esperan (siete a fondo perdido y tres de crédito a pagar en este trienio) falta definir si se serán como parte del proyecto inicial de 50 mil luminarias o para ampliar esa meta.



*LICITAN POR SU CUENTA



El organismo internacional no entregaría el recurso al Municipio sino que se encargaría de licitar una parte del proyecto, algo así como ocho mil 020 luminarias que están contempladas dentro de la segunda etapa.



*LA GARANTÍA



El Municipio defiende que no es sólo cambiar lámparas de vapor de sodio por led, sino los postes, circuitos y en general la dañada infraestructura de alumbrado; además de diseñar un sistema de telegestión y fortalecer el obsoleto Departamento de Alumbrado Público. Y explican que no se dividió el proceso uno en compra de lámparas y otro el contrato de instalación, para no complicar las garantías.



*ALCALDE A INFORMAR



Para exponer los detalles del proyecto de renovación del alumbrado público, previo al fallo de hoy, el Alcalde y el director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, tendrán una reunión con el Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de León (CCCP), que encabeza el arquitecto Jaime Humberto Gallardo.



***RICARDO DESTAPADO



En su abierto destape por buscar la candidatura del PAN y regresar a Palacio Municipal, el ex alcalde en 2009-2012 y hoy diputado federal, Ricardo Sheffield Padilla, lanzó un segundo video en redes sociales. En el primero pidió que se retome el proyecto de la Vía Rápida Bicentenario que inició en su administración, y en el segundo urge a echar a andar la Agencia de Desarrollo en el Barrio Arriba.



*CON OLOR AL 2018



En ambos remata su mensaje con olor al 2018. “En León nos urge que se concluya el concepto original de la Vía Rápida Bicentenario, lo podemos hacer, lo vamos a hacer”, y en el otro dice: “De la mano de los ciudadanos vamos a regenerar el Barrio Arriba, claro que lo podemos hacer, lo vamos a hacer”.



*RESCATE BARRIO ARRIBA



En un mensaje desde Barrio Arriba, el ex Alcalde cuenta que nació en Los Ángeles pero a los dos meses llegó a León para vivir en esa zona, corazón de León. Recuerda que en su administración se publicó el Plan Maestro de Regeneración del barrio y se iniciaron algunas obras de mejora, pero lamenta que no funcione la Agencia de Desarrollo para, entre ciudadanos y Gobierno, darle continuidad al proyecto.



*AGENCIA INSTALADA



La realidad es que la llamada Agencia de Desarrollo sí se inauguró con bombo y platillo en agosto 2014 por la ex alcaldesa Bárbara Botello; el Instituto Municipal de Planeación (Implan) que entonces y hoy dirige la arquitecta Graciela Amaro; el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu a nivel federal, Alejandro Nieto, además de Primo Quiroz y Javier Márquez, en voz de los vecinos.



*Y AL OLVIDO



La oficina se abrió en la calle Julián de Obregón #210, colonia Obregón. Desde ahí se le daría seguimiento al Plan Maestro que incluye estrategias ya definidas en materia de: imagen urbana, usos de suelo, espacios públicos, movilidad, vivienda, sustentabilidad y corredores económicos. Pero nada pasó.



*PILAR, ALZA LA MANO



Otra de las que levanta la mano para ser considerada en la baraja para la Alcaldía es la senadora Pilar Ortega, quien junto con la diputada federal Alejandra Gutiérrez son del afecto del “delfín” a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, si es que la dirigencia panista apuesta por una mujer para León.



*Y RECADO A MÁRQUEZ



La Presidenta de la Comisión de Justicia en el Senado opinó sobre el polémico Sistema Penal Acusatorio y de paso le envió un mensaje al gobernador Miguel Márquez, un duro crítico del mismo. “Culpar al Sistema de los problemas de seguridad puede ser muy cómodo, pero el problema de la seguridad tiene muchas variables y una de ellas es la necesidad de contar con mejores policías”, dijo.