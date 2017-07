Finalizan ciclo 'rockanroleando'

Al estilo del rock and roll de los años 60 los graduados de la generación 2014 – 2017 de secundaria del Instituto Lomas de León cerraron una etapa académica más en el Teatro Ignacio Téllez García del IMSS.

Luego de tres meses de preparación vocal, dancística, escenográfica y de convivencia antes del "adiós", los artistas presentaron el musical ‘Grease’.

"Agradezco a cada uno de los alumnos por su cooperación para llevar a cabo este proyecto en el que ponen en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su estancia en el colegio, pero que ayudó a estrechar los lazos antes de la partida de nuestros egresados hacia un paso más en su camino para convertirse en profesionistas", mencionó Jimena Cerda, coordinadora de preescolar y primaria, previo al inicio de la obra.

Mediante diálogos en inglés, pasos de baile al estilo "twist", cánticos, escenografía y vestimenta ad hoc a la época, los graduados transportaron al público a los años 60 para contar la historia de amor y rebeldía entre Sandy y Danny, protagonizada por los alumnos Mariel Padilla García y Emilio Ramírez Sánchez.

El montaje que sirvió como fin de cursos de la materia de inglés y despedida del instituto fue coordinado por Ivón González Reyes, maestra de inglés; Pamela López Rodríguez, de artes y Jimena Cerda.

Los alumnos más pequeños también se hicieron presentes, al unirse al escenario y mostrar sus mejores pasos en los diferentes números musicales que incluyó la obra.

"We go together", "You’re the one that I want", "Grease", "Hopelessly devoted to you", y "Summer nights" fueron algunas de las canciones con las que los jóvenes emocionaron a su público, que en ocasiones coreó las interpretaciones y movieron manos y pies al ritmo de la música.

Entre aplausos padres de familia y miembros de la comunidad de la casa de estudios reconocieron la presentación de los chicos, quienes con sonrisas y lágrimas celebraron el fin de su ciclo escolar.