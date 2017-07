Entre lágrimas, madre e hijos esperan a Vicente

La señora Isabel Valdez, mamá de Vicente Puente Valdez, esperó, entre lágrimas, que su hijo regresara con bien a casa desde su hospitalización en Texas.

Desde dentro de su casa, solo asomada por la ventana, la señora Isabel, en principio estaba renuente a comentar algo por miedo a meter en algún problema a su hijo, pero comentó que personal de migración del Estado ya la había visitado momentos antes del arribo de am. En esa visita, le llevaron la noticia y les pidió que se mantuvieran al margen de la información.

La madre del migrante comentó a am que hacía dos semanas desde que vio por última vez a su hijo, pero que normalmente cuando alguno de sus hijos se regresaba a EU no le avisaban, que Vicente, a diferencia de sus otros hijos, no contaba con documentos para ingresar a ese País.

Además, comentó que se sentía muy preocupada por lo sucedido con su hijo y que apenas se había enterado de lo sucedido, por lo que no podía señalar cuánto ganaba Vicente trabajando en en construcción en el País vecino. Pero sí explicó que el hombre logró construir su propia vivienda ahí en la comunidad de la Presa Allende.

La casa de la familia de Vicente.

Entre lágrimas

Vicente es padre de cinco hijos de 19, 18, 16, 14 y uno más, de siete años; y la señora comentó que ella y su familia seguía en shock.

“¿A mí de qué me sirve tener alas si no sé volar? Yo tengo papeles, visa y todo”, y tras preguntarle si el gobierno la apoyará para que vaya a cuidar a su hijo, no pudo evitar romper en llanto, sin ser capaz de emitir ninguna palabra más.

Ya hubo acercamientos

Por su parte, el secretario de Ayuntamiento Gonzalo González comentó que tuvieron un acercamiento con la familia a primeras horas del día, ya que esto es una tragedia en nuestro País, aseguro que están en toda la disposición de apoyarlos con lo que sea necesario.

Se encuentra estable

Comento el secretario que la señora Avelina esposa de Vicente, les dijo que ya hablo con él y que se encuentra estable en un hospital, pero que no quiere dar más comentarios.