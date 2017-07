Asegura PGR que Karime no es intocable

La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que "no hay ningún pacto" con Javier Duarte para que su esposa, Karime Macías, no sea relacionada con el desvío de recursos durante la gestión del priísta como gobernador de Veracruz. Si es necesario será citada a declarar, dijo Alonso Israel Lira Salas, subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada.



En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) afirmó que no hay nadie que sea intocable. "Ella y cualquier otra persona que tenga información que el Ministerio Público considere relevante para el esclarecimiento de los hechos desde luego que tendrá que ser citado".



Aunque en la declaración ministerial de José Juan Janeiro Rodríguez, uno de los operadores de Duarte, se señaló a Macías como una de las personas que se benefició de los recursos, hasta el momento no está relacionada en la investigación.



Lira informó que en los próximos días el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, podrá ser citado a declarar.



Indicó que está corriendo el plazo de los seis meses que el juez les concedió para continuar con la investigación que se estarían cumpliendo al 22 de enero de 2018.



"En este nuevo sistema de justicia penal la investigación no se interrumpe como ocurría en el anterior, donde había una consignación al juez y de ahí se interrumpía temporalmente la práctica de las diligencias hasta que se daba inicio ante el juez al proceso penal. Ahorita se vinculó a proceso (a Duarte), se continúa con la investigación y se someterá a la revisión judicial el año que viene".

