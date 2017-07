Autoridades niegan la existencia de cárteles de droga

A un día del entierro de Felipe de Jesús "N", alias "El Ojos", señalado como líder del cártel de Tláhuac, Edmundo Garrido, procurador capitalino, reiteró que en la capital del país no operan cárteles de la droga.



"Nosotros no tenemos ese tipo de organización, nosotros hablamos de bandas de narcomenudeo", declaró Garrido.



El jueves pasado, fuerzas federales realizaron un operativo para detener a este sujeto; las tareas de seguridad desembocaron en un enfrentamiento entre autoridades y presuntos delincuentes. "El Ojos" y siete de sus cómplices fueron abatidos.



Tras la muerte del individuo, personas realizaron bloqueos en las principales vialidades de la demarcación. Por estas acciones, se detuvo a 14 individuos, de los cuales 7 ya fueron vinculados a proceso.



La madrugada del domingo, el cadáver de Felipe de Jesús "N" fue entregado a familiares en las oficinas del Servicio Médico Forense, en la colonia Doctores, posteriormente, fue velado en una casa de la colonia Nopalera, que presuntamente pertenece a su madre.



Ayer, antes de que "El Ojos" fuera enterrado en el panteón de San Lorenzo Tezonco, policías de la Ciudad de México, que vigilaban el lugar, detuvieron a siete personas más.



A pesar de que el cártel de Tláhuac es señalado por comerciar con enervantes, incluso en la Ciudad Universitaria de la UNAM, y dedicarse a otras tareas como la extorsión, y que especialistas, como el columnista de EL UNIVERSAL, Héctor de Mauleón, consideran que existía peligro de que este grupo se enfrentara a otros, en "Despierta", programa de Carlos Loret de Mola, Edmundo Garrido insistió en que "no tenemos en la Ciudad de México cárteles".



El recién nombrado procurador detalló que el cártel de Tláhuac es una banda de narcomenudistas: "Estamos hablando de una banda, una banda cuyo objetivo principal es el narcomenudeo y delitos que derivan del mismo".



Asimismo, Garrido señaló que no hay información que indique quién podría ser el sucesor de Felipe de Jesús "N".



Sobre el delegado de Tláhuac



Con relación a las acusaciones que indican que Rigoberto Salgado, delegado de Tláhuac, tenía vínculos con "El Ojos", el funcionario capitalino dejó claro que el político no es investigado actualmente: "En este momento no traemos esa línea de investigación".



El titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México comentó que las investigaciones en torno al caso se siguen realizando en coordinación con autoridades federales y destacó que "desde el año pasado a la fecha hemos detenido a más de 30 personas por narcomenudeo".

