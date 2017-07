Campañas políticas: Mucho gasto, pocas propuestas

La ciudadanía quiere campañas electorales más limpias y propositivas, y menos costosas, afirmó ayer el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.

El mandatario se pronunció por campañas que promuevan una verdadera cultura democrática y esté alejada la denostación.



"La gente está cansada de ver cómo se han utilizado (las campañas) para denostar; la gente quiere que las campañas electorales cuesten menos, que además sean mucho más de propuestas.



"Que se utilicen bien los medios, los debates, las ideas, las propuestas, para buscar el posicionamiento y la penetración, en un ambiente más constructivo", señaló en entrevista.



Con esa premisa, destacó que la reforma electoral que propuso al Congreso estatal fue aprobada el pasado 20 de julio.



"El Congreso de Sinaloa supo responder, supo entender a esa exigencia frente al desgaste que tienen los tiempos electorales y los propios partidos", destacó Ordaz.



Con la reforma aprobada, se reducirá el tiempo de las campañas para diputados, presidentes municipales, regidores y síndicos, de 45 a 35 días.



Además, las precampañas no podrán exceder de las dos terceras partes de la duración de las campañas, por lo que también se reducirán los tiempos.



Ordaz apuntó que con esas medidas, el gasto y los topes de campaña bajarán de manera sensible, lo que permitirá destinar más dinero a otras tareas prioritarias.



El Congreso de Sinaloa también aprobó reformas a las leyes electorales locales que permiten la anulación de comicios por campañas "negras".



Se anulará una elección cuando de manera generalizada la propaganda que difundan por cualquier medio partidos, coaliciones o candidatos contenga expresiones que "calumnien a las personas".



A su vez, las reformas aprobadas prohíben fijar propaganda electoral en espectaculares y camiones del servicio público, tanto de transporte de personas como de carga.



"Lo que la gente quiere son campañas donde no haya derroche, pero también que no haya la contaminación visual que existe actualmente", comentó Ordaz.



"Veo en la gente cansancio, molestia por todo lo que (una campaña) implica en gastos; ve el tiempo que dura y la inversión que se destina en propaganda que es excesiva, que invade".



En marzo, el Congreso del Estado también aprobó una la iniciativa del Ejecutivo estatal para reducir de 40 a 30 el número de diputados, y de 233 a 171 el número de regidores.



Para Ordaz, reformas como esas tendrían que impulsarse en otros estados para que se reduzca el gasto electoral y se garanticen esquemas más propositivos de participación política.



"Es importante ver los avances que están teniendo entidades en este tipo de temas para poder seguir adoptando y adaptando en otras entidades. Todo lo que va siendo positivo en una entidad en temas como este, siempre será bien visto el que puedan ser replicados en otra", aseguró el mandatario.



"Sí considero que este esfuerzo tendría que hacerse extensivo de acuerdo a la realidad de cada entidad".