Exhibe PGR regalos de Duarte a amante

La PGR presentó el testimonio de José Juan Janeiro Rodríguez, cerebro financiero de Javier Duarte, quien reveló cómo el ex Gobernador compró un departamento y una camioneta Range Rover a Dominga Xóchitl Tress Rodríguez.

La ex candidata panista y ex funcionaria de Veracruz fue pareja sentimental del ex Mandatario y también se benefició de los desvíos millonarios, asegura la Procuraduría.

La mujer vivió una etapa polémica y de escándalos que la llevó a que la llamaran "la Viuda Alegre".

Su esposo fue el panista Gregorio Barradas, ejecutado en noviembre de 2010, unas semanas antes de tomar posesión como Alcalde de Juan Rodríguez Clara en Veracruz.

En 2014, Tress fue candidata del PAN a diputada y en esas fechas se generó un escándalo cuando se revelaron fotografías íntimas con el legislador del PRI, Rafael Rodríguez, rival político de su esposo fallecido.

Ese mismo año, Duarte la invitó como titular del Instituto de Espacios Educativos, pero fue despedida por la Primera Dama, Karime Macías, cuando se descubrió el amorío con el ex Gobernador.