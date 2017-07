Dejaría Canadá el TLC

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró hoy que la nueva versión que surja de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) debe incluir un mecanismo de solución de controversias que sea justo, como el contenido en el actual Capítulo 19.

"No voy a negociar en público y, ciertamente, no en anticipación de que las negociaciones hayan, de hecho, comenzado", dijo Trudeau en rueda de prensa en Ottawa sobre un reporte de que Canadá saldría del TLC si en la renegociación Estados Unidos insistía en la desaparición del Capítulo 19.

"Pero (...) un sistema de resolución de controversias es esencial en cualquier acuerdo comercial que Canadá firme, y esperamos que eso continúe siendo el caso en cualquier TLC renegociado: que continuemos con un sistema de resolución de controversias justo", indicó Trudeau sobre el reporte.

Esta mañana, el diario The Globe and Mail publicó un reporte citando a un funcionario canadiense no identificado diciendo que, si la Administración del Presidente, Donald Trump, insistía en eliminar el Capítulo 19 de revisión y solución de controversias, el Gobierno canadiense se saldría del TLC.

"Un alto funcionario canadiense que no está autorizado para hablar afirmó que el Primer Ministro Justin Trudeau considera el Capítulo 19 como 'la línea roja' que no cruzará", aseguró el diario canadiense en un artículo de ocho columnas publicado hoy y firmado por reportero Robert Fife

La semana pasada, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) estableció como uno de sus objetivos para la próxima revisión del TLC eliminar el Capítulo 19 sobre paneles para la Revisión y Solución de Controversias en Materia de Cuotas Antidumping y Compensatorias.

Planteados originalmente por Canadá en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos de 1987, el Capítulo 19 del TLC trilateral permite que exportadores y productores de los tres países puedan recurrir a paneles binacionales e independientes para cuestionar medidas antidumping y compensatorias.

De acuerdo con los Gobiernos, la primera ronda de negociaciones para la revisión TLC ocurrirá entre el 16 y 20 de agosto en Washington y funcionarios indican que aún trabajan en el calendario final.