Rescatan cientos de refugiados en Mar Mediterráneo

Un total de 389 refugiados fueron rescatados en menos de dos semanas en el Mediterráneo Central, durante la primera misión de rescate y salvamento del "Open Arms", un barco donado por el Grupo Ibaizabal a la organización Pro Activa Open Arms.

"El barco estaba en el fin de sus días como remolcador de altura, así que invertimos una cantidad importante de dinero para actualizarlo. En su segunda vida este barco salva vidas", señaló Óscar Camps, fundador y director de la ONG.



En la misma línea, subrayó en entrevista que se trata de un barco antiguo, con 40 años, pero muy sólido, con un motor muy duro y una potencia impresionante.



"La primera misión ha ido bien, hemos puesto a prueba el barco y encima hemos llevado a casi 400 personas hasta Sicilia y ayudado a remolcar el barco de la ONG Sea-Watch que rompió motor y quedó a la deriva", explicó Camps al destacar que parece un buen barco porque responde bastante bien.



Asimismo, aseguró que en una misión de este barco, coin un valor de 7 mil euros diarios, van 19 personas, entre los que se incluyen los profesionales mínimos para garantizar la seguridad y el funcionamiento del barco, el operativo de salvamento y de atención médica, y dos periodistas invitados por la ONG.



Cada misión dura quince días porque, según ha manifestado Camps, es difícil estar en medio del mar constantemente, expuesto a un clima que a veces no es nada favorable.



"En el Mediterráneo Central nuestra base es un buque nodriza en medio del mar, algo que hace todo más engorroso. Pero es a lo que hemos venido, a salvar vidas", manifestó.



En el mar, los refugiados tienen que hacer un trayecto de cerca de 500 kilómetros, una distancia que, según ha afirmado Camps, ninguna de las embarcaciones en las que viajan está capacitada para recorrer.



"Las barcas neumáticas duran pocos días en el mar con condiciones favorables, pero si son desfavorables es muy posible que no aguanten ni 24. Se fijan muchísimo en la meteorología para tener alguna posibilidad de llegar a aguas internacionales", explicó.



Sobre la situación en Libia, explicó que los refugiados son esclavizados, que son vendidos por los grupos delictivos y que hay mucha violencia en las calles.



"En Libia matar a un negro no es ningún delito, su vida no vale apenas nada. Es un infierno y prefieren morir en el mar que quedarse allí", lamentó.



Además, ha resaltado que las mujeres, también tienen que soportar la violencia sexual y la prostitución.



"Absolutamente todas vienen violadas. Cuando llegan aquí puedes ver en sus cuerpos la violencia a la que han estado sometidas mientas han estado en Libia", criticó.



Concretamente, el activista destacó que el porcentaje de mujeres que llegan es alarmante porque es muy bajo respecto al número de personas que salen de sus países, debido a que son retenidas y utilizadas como esclavas sexuales.



"Los maridos en muchos casos mueren en el primer ataque violento hacia sus mujeres. Casi todas vienen solas con los niños y embarazadas de violaciones", explicó Camps, quien también resaltó que llegan más menores acompañados que hombres solos.



El activista también afirmó que el precio que tienen que pagar los refugiados a los grupos criminales no es nada barato, y que para los sirios y egipcios es mucho más caro todavía.



"Pagan entre 600 y 2 mil 500 euros, dependiendo del grupo mafioso, del tipo de barco y de cuántos vayan en él. Hemos visto barcos de sirios con 20 personas y otros con 150 nigerianos que han estado 26 horas a la deriva, es macabro", comentó.



Por último, subrayó que cualquier acción que llevan a cabo está coordinada con la guardia costera italiana y les informan de todos los pasos del rescate.



"Nuestro objetivo es no dejar a nadie a la deriva en el mar", finalizó Camps.