Trump confía en 'gran acuerdo' con TLC

El Presidente Donald Trump aseguró este martes que Estados Unidos únicamente permanecería en el Tratado de Libre Comercio (TLC) si su Administración logra un 'gran acuerdo' en las negociaciones que iniciarán el 16 de agosto con México y Canadá.

"Si no negociamos un gran acuerdo con México y Canadá, cancelaremos el TLC y comenzaríamos de la nada", dijo Trump esta tarde en un mitin en la ciudad industrial de Youngstown en Ohio, un Estado en el que triunfó en la elección presidencial de 2016 con un discurso en contra del TLC.

"Recuerdan cuando estuve en (la campaña) en Youngstown y dije que ya sea que renegociaríamos TLC o lo terminaríamos, así que veremos que pasa (en la negociación)", dijo Trump, quien recién cumplió seis meses en la Presidencia, exaltando el proteccionismo comercial.

"En este momento estamos negociando con los líderes de México, un buen hombre el Presidente (Enrique Peña Nieto), y el Primer Ministro de Canadá (Justin Trudeau), un buen hombre, y veremos que pasa", añadió Trump, quien en abril estuvo cerca de suspender la participación de EU en el TLC.

"Pero ya no seremos más el pueblo tonto, ya no seremos el pueblo estúpido al que le sacan ventaja terriblemente por nuestros políticos porque no saben lo que hacen", insistió el Presidente el martes.

Apenas la semana pasada, la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, en inglés) anuncio que la primera ronda de negociaciones para la revisión TLC ocurrirá entre el 16 y 20 de agosto en Washington y funcionarios indican que aún trabajan en el calendario final.