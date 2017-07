El destino de José Luis

José Luis se convirtió en experto en su trabajo de supervisor técnico en Estados Unidos. El ‘bolerito’ de las canchas de tenis del Club Campestre que tuvo la oportunidad de estudiar la carrera de Ingeniería Química en la Universidad de Guanajuato, trasciende su circunstancia. En 10 años se acopló al modo de vida y al bienestar que da una sociedad desarrollada.



Su futuro es la nacionalidad norteamericana, su destino sin embargo no se desliga de León y la industria de la curtiduría. Todos los días se informa por este medio de lo que pasa en su ciudad, donde están sus raíces.



Sabe, como sabemos todos en Guanajuato, que la contaminación envenena nuestros acuíferos, enferma a niños y ancianos porque no hay medidas políticas y legales que cambien nuestras prácticas industriales. Desde Pemex en Salamanca, hasta las docenas de tenerías que usan productos de cromo y se envían al drenaje.



El ingeniero de 40 años vive en Milwaukee, Wisconsin pero viaja por todo Estados Unidos para supervisar el buen manejo de los residuos que pudieran ser tóxicos. Dice asombrado: “el límite permitido de cromo en el agua de desecho es de 5 partes por millón”. Una cantidad irrisoria comparada con el agua de nuestros drenajes. “En León deben ser miles de partes por millón”. Su ascenso profesional y su salida del Tercer Mundo no quiere decir que el fruto de su trabajo se ausente de México. Por lo menos, durante las dos horas de vuelo que compartimos, siembra una inquietud. ¿Qué tanto se oculta la contaminación? ¿Cuál es el compromiso de SAPAL para obligar a quienes envenenan el ambiente de que lo dejen de hacer?



Luego pienso que todos somos responsables. La tinta con la que imprimimos el periódico, cuánto contamina en el drenaje. Los solventes que usamos para limpiar máquinas, regenerar los hules, qué tan contaminantes son. ¿A dónde van a parar los cientos de aparatos eléctricos, baterías, computadoras y monitores que desechamos? Y si tomamos en cuenta la contaminación del ruido, esa también cuenta. Hace algunos años reciclamos el papel periódico, eso ayuda.



El que esté limpio de contaminantes que aviente el primer jabón.



Recuerdo a un buen amigo impecable en el reciclaje de los desechos de su casa pero luego sube a un jet particular que emite toneladas de carbón a la atmósfera. Criticamos a Trump por salir del acuerdo de París para evitar el calentamiento global pero aquí seguimos enterrando un mundo de desperdicios que pudieran ser reciclados.



José Luis recuerda haber jugado conmigo tenis hace unos 25 años. La memoria no me ajusta para tanto, pero lo que nunca olvidaré (porque además está escrito) es la influencia que ejercerá en nuestra cobertura del medio ambiente. Quedamos de hacer una revisión de las mejores prácticas de las mega tenerías de Estados Unidos, como las de la compañía Tyson Foods, que tienen rastros gigantes de los que sacan cuero.



Es común justificar la contaminación porque no somos ricos como los vecinos del norte, porque no tenemos la “cultura del medio ambiente”, porque aquí no se cumple con la ley. Pero pocos mencionan que el país más contaminante del mundo sigue siendo Estados Unidos. Sobre todo en la emisión de carbón a la atmósfera. Basta ver sus camionetas desmesuradas y sus largos traslados para comprender que el mundo es global con una sola atmósfera.

(Continuará)