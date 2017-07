La falta de sensibilidad y de medidas para contrarrestar la violencia contra la mujer ha sido fundamental para que ésta siga en aumento en el estado, así lo considero la regidora Montserrat Vázquez Acevedo.

Ayer, am publicó que tan solo en Celaya, 16 mujeres han sido asesinadas en lo que van del año, lo que ha significado un aumento del 60% con respecto a los primeros siete meses del año pasado.

Ante esta situación, la también presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Ayuntamiento, consideró que estas cifras son alarmantes, pero también admitió quee forma lamentable los hechos de violencia se han ido “normalizando”, donde la autoridad correspondiente al no sentir una presión, va dejando impunes estos delitos.

“Hemos ido perdiendo la sensibilidad a estos sucesos y en consecuencia quienes somos más vulnerables a la violencia, como somos las mujeres, a la violencia, por la situación de opresión que culturalmente viven algunas familias, fomenta que la violencia sea más encarnizada”, comentó Montserrat Vázquez Acevedo.

Hizo referencia a estudios psicológicos donde existe un fenómeno social de sociopatía donde estos hechos se van normalizando, lo que genera que “el agresor, al no percibir que su acto fue indebidamente realizado y que puede ser sujeto a una sanción ejemplar, genera en el resto de los potenciales agresores una permisividad”.

Referente a las acciones emprendidas por el Instituto de la Mujer, Vázquez Acevedo volvió a ser crítica con los programas como la organización de talleres situación que ha hecho que “no sea eficiente” su trabajo.

“Los cursos, los temas que se ofrecen en reuniones y eventos no resultan efectivos en el impacto de incidir en la disminución, ejemplo de ello es la cifra que el AM marca hoy (ayer), hay un incremento de un 60% en lo que va del año, y ahí se prueba que los programas y políticas públicas que se han ido implemento no son eficientes.