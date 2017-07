Mitos y realidades entre indígenas, españoles y judíos OPINIÓN

Lo que me duele es la injusticia que le han hecho a las minorías y le siguen haciendo. Escucho comentarios mordaces de algunos racistas que desprecian a judíos e indígenas y alaban a los españoles ya que se sienten europeos cuando han nacido en México. Y estas personas no tienen identidad porque no se sienten orgullosos de pertenecer a un país con una cultura indígena que ya la quisiera tener los que sí saben apreciar el gran legado de Aztecas, Mayas y Toltecas.

Es imperativo convertirte en una persona que duda, cuestiona y analiza para no creer los mitos de los historiadores que los han hecho realidad con sus falacias pueriles que enaltecen a los conquistadores españoles (cuando fueron carniceros de la humanidad) como grandes hombres que llegaron al nuevo mundo con el propósito de evangelizar y educar; que según los hispanos, los indígenas eran tan salvajes que hacían sacrificios humanos sacándole el corazón a un hombre para rendirle culto algún Dios.

Los europeos también hacían sacrificios humanos. Y además, quemaban en la hoguera a las mujeres por brujas y torturaban desmembrando al que tenía una religión diferente a los cristianos. Grandes atrocidades y genocidios han hecho los europeos en el mundo, incluso con estudios científicos para justificar los asesinatos y la explotación de las razas indígenas en América.

Por otra parte, los judíos que han sido segregados, perseguidos y torturados por no aceptar el cristianismo, tenían salvación si aceptaban convertirse a la fe Católica, pero con la ideología nazi, no podían salvarse porque según los científicos eran una raza inferior que estaba contaminando a la raza aria alemana, por esa misma razón, los nazis asesinaban a familias judías completas (Solución Final) sin importarles los niños y las niñas.

Hay una analogía entre judíos e indígenas que ambos han sido sojuzgados, segregados y asesinados con pocas diferencias ya que, los indígenas los convirtieron en esclavos sin la oportunidad de educarse como era antes que llegaran los españoles. Y los judíos a pesar de estar segregados se prepararon en las ciencias y las bellas artes, su separación no fue un impedimento para su educación.

Desde que los criollos se independizaron de España, las condiciones de los indios no mejoraron, incluso, ni en el periodo de Don Porfirio Díaz, que fue Presidente en 7 ocasiones, había una gran explotación a los indígenas que eran tratados peor que esclavos en todo el territorio mexicano incluyendo en el famoso Valle Nacional, que gracias a un periodista estadounidense, John Kenneth Turner, que hizo un libro, “México Bárbaro”, el mundo se pudo dar cuenta de las grandes atrocidades que se cometían contra los indígenas algo parecido a los campos de concertación de los nazis. John, describe la manera que vivían los campesinos e indígenas; Mayas y los Yaquis que fueron perseguidos y casi exterminados.

Los indígenas no son como algunos historiadores los presentan con mitos que analizando un poco podemos ver la realidad, por ejemplo, antes que llegaran los invasores españoles, los Aztecas tenían un sistema sanitario que no lo tenían los europeos que tuvieron una epidemia “peste negra” por antihigiénicos, jamás la hubo en el tiempo de los Mayas y los Aztecas que cuidaban mucho la salud a través de bañarse hasta 2 veces por día cuando el Rey Sol, de Francia, Luis XIV, se bañó 2 veces en su vida.

Entonces, podemos ver todos los adelantos que tenían los indígenas desde las chinampas para fines agrícolas, el método para limpiar los canales y de mantener una ciudad hermosa como lo fue la Gran Tenochtitlán destruida por los barbaros españoles que vinieron imponer su fe y cultura que era decadente y supersticiosa ya que todo era pecado hasta curarse con hierbas menos podían hacer investigaciones científicas del cosmos como lo hicieron Copérnico y Galileo que estuvo a punto de ser quemado como lo fue Giordano Bruno por la inquisición.

Si los indígenas hubieran resistido con sus creencias y cultura, estoy seguro que México no sería un país corrupto y decadente, ya que los indígenas se sometieron a un poder religioso de los españoles. Los judíos resistieron las peores calamidades del poder establecido religioso, sin someterse a ese poder cristiano, gracias a su fe, a su identidad y siguen practicando el judaísmo en el mundo.