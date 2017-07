Fue estrangulada mujer hallada en ropero

La mujer que fue encontrada sin vida en un ropero murió estrangulada, así lo determinaron médicos forenses al practicarle la necropsia de ley.

Personal de la Subprocuraduría de Justicia en la Región “c”, informó que Alma Irma Flores Martínez, de 48 años, presentaba golpes en la mayoría de su cuerpo y murió asfixiada.

Familiares de Alma Irma comentaron a los Agentes en Investigación Criminal que aunque en la escena del crimen encontraron un desorden, desconocen si tenía dinero en efectivo guardado u otros objetos de valor, ya que vivía sola.

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios no descarta que el móvil del asesinato sea el robo, pero por el momento todas las líneas de investigación están abiertas para esclarecer el asesinato y dar con el o los responsables.

Las entrevistas con familiares, amigos y conocidos continúan para recabar más datos del entorno social de la mujer y si tenía pareja sentimental para que inda su declaración.

La tarde del domingo una hermana de la victima llegó de Tamaulipas para visitar a Irma en su domicilio ubicado en la calle Ignacio Allende, en el Rancho Santa Anita.

Al ingresa sus familiares se dieron cuenta que en las habitaciones había un desorden, sangre en la cama y la occisa estaba adentro de un ropero con varias cobijas encima.

Por las condiciones en que fue encontrado el cadáver se determinó que llevaba por lo menos dos días que había muerto, entre los indicios los peritos encontraron sangre en el mueble donde fue encontrada, en el piso y una cama de la habitación.

Acciones del Instituto de las Mujeres

Referente a las acciones emprendidas por el Instituto de la Mujer, la Regidora Monserrat Vázquez Acevedo volvió a ser crítica con los programas como la organización de talleres situación que ha hecho que “no sea eficiente” su trabajo.

“Los cursos, los temas que se ofrecen en reuniones y eventos no resultan efectivos en el impacto de incidir en la disminución, ejemplo de ello es la cifra que el AM marca hoy (ayer), hay un incremento de un 60% en lo que va del año, y ahí se prueba que los programas y políticas públicas que se han ido implemento no son eficientes ni eficaces”, dijo.