Aliviará Del Toro penas con ‘Patrón’

Como buen tapatío, el cineasta Guillermo del Toro decidió colaborar con una reconocida marca de tequila porque conoce el detrás de su elaboración.

“Patrón x Guillermo del Toro” es el nombre de la botella de edición limitada con un diseño basado en el arte tradicional del estado de Jalisco: un esqueleto da forma a la botella mientras se muestra la visión de Del Toro sobre su cultura mexicana.

A través de un video en el que aparece de espalda sentado frente a un escritorio, el realizador mexicano habla de sus orígenes y de cómo en Jalisco se lleva a cabo el proceso de destilado.

“Nací en Jalisco tal como ‘Patrón’ (nombre del tequila). Estoy de regreso aquí para contar una historia, esta no es de vida o muerte sino de transformación.

“Primero el agave tiene que ser excavado, después su corazón es revelado, sólo de esta manera se puede transformar en un nuevo espíritu, y de él surge una nueva botella, con una forma digna de un ritual”, expuso Del Toro.

Y agregó que con este tequila crean algo extraordinario de vida, muerte y renovación.

“A través de esta transformación logramos la perfección”, enfatizó.

Al lado del destilador Francisco Alcaraz, el director de “El Laberinto del Fauno” mencionó que este tequila extra reposado es un elixir.

“Hicimos un altar para todos quienes quieran resarle al tequila, pedirle que les ayude con sus penas, y si no al menos se les olvida lo que necesitaban”, apuntó Del Toro.

Patrón es un tequila extra añejo que comenzará su distribución a partir de septiembre y octubre a nivel mundial.

Y llevará su monstruo a Toronto

El cuento de hadas de la era de la Guerra Fría del mexicano Guillermo del Toro “The Shape of Water”, la comedia de suspenso de George Clooney “Suburbicon”, el drama de Angelina Jolie sobre los Jemeres Rojos “First They Killed My Father” y la cinta de horror de Darren Aronofsky “mother!”, están entre las películas que se presentarán en el Festival Internacional de Cine de Toronto este año, del 7 al 17 de septiembre.

El director mexicano Alfonso Gómez-Rejón estrenará “The Current War” sobre la competencia entre los gigantes de la electricidad Thomas Alva Edison y George Westinghouse protagonizada por Benedict Cumberbatch, Michael Shannon. Mientras que el chileno Sebastián Lelio presentará dos cintas: “Disobedience”, un drama sobre una mujer en una familia judía ortodoxa y “Una mujer Fantástica” sobre una mujer transexual ante la muerte repentina de su pareja.

Los programadores del festival, Piers Handling y Cameron Bailey, presentaron ayer las primeras 47 cintas seleccionadas.

Toronto, junto a los festivales de Venecia y Telluride, es considerado una de las plataformas para lanzar películas para la temporada de premios de Hollywood así como un importante escaparate para cintas de otros festivales.

Otras películas que serán estrenadas en Toronto

The Darkest Hour” de Joe Wright con Gary Oldman.

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” de Martin McDonagh.

“Downsizing” de Alexander Payne con Matt Damon y Kristen Wiig.

“Breathe” de Andy Serkis con Andrew Garfield

“The Battle of the Sexes” con Emma Stone

“I, Tonya” con Margot Robbie.

“Kings” de Deniz Gamze Erguven con Halle Berry y Daniel Craig.

“Stronger” con Jake Gyllenhaal y Tatiana Maslany.

“Call Me By Your Name” de Luca Guadagnino con Armie Hammer y Timothee Chalamet.

“Mudbound” de Dee Rees con Garrett Hedlund y Jason Mitchell.

“C’est La Vie!” de Olivier Nakache y Eric Toledano.