¡Sí! Repite como James Bond

Daniel Craig interpretará nuevamente a James Bond en la próxima entrega de la franquicia, reportó The New York Times.

La nueva cinta, aún sin título, será estrenada en noviembre 2019 y contará con un guión de Neal Purvis y Robert Wade.

Los productores del filme aún no han anunciado oficialmente a los integrante del elenco.

En 2015, durante una entrevista con Time Out por el lanzamiento de “Spectre”, Craig dijo que no imaginaba volver a interpretar al agente 007, aunque desconocía si dejaría definitivamente el papel.

“Por un año o dos, al menos, no quiero pensar sobre eso. No sé cuál sea el próximo paso. No tengo idea. No porque quiera ocultar algo. ¿Quién diablos sabe? Por el momento, ya la hicimos (‘Spectre’).

“No estoy en pláticas con nadie para hacer nada. Si hiciera otra película de Bond, sería sólo por el dinero”, expresó.

Se había manejado que Craig no quería someterse a otra extensa jornada de filmación que el 007 requiere, pues pasa mucho tiempo alejado de su esposa, la también actriz Rachel Weisz.

El actor, quien debutó como el agente en 2006, ha dado vida al personaje en cuatro cintas: “Casino Royale”, “Quantum Solace”, “Operación Skyfall” y “Spectre”