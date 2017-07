Piden tomar medidas preventivas por lluvias

Por las fuertes lluvias que se han suscitado en los últimos días, integrantes del Consejo Municipal de Salud (COMUSA), emitieron una serie de recomendaciones para que los ciudadanos apuesten por medidas preventivas en un plan familiar de emergencia.



Rosa María Carmona Nieto, directora de Salud Municipal, dio a conocer que se informó a los integrantes de la COMUSA, que difundan el documento que es un programa preventivo que incluye medidas muy sencillas para que los ciudadanos no se vean en problemas por causa de inundaciones o encharcamientos por las lluvias y vean afectado su patrimonio.



“Las recomendaciones son sencillas como preparar un botiquín para emergencias, tener alimentos no perecederos, radio y linterna de pilas, resguardar documentos importantes como escrituras y actas de nacimiento, medicinas básicas y tapa-boca”, indicó.



Dijo que es fundamental platicar y organizar a la familia para planear cómo actuar en caso de inundación, sobre todo por parte de quienes viven cerca de laderas de cerros, ríos, arroyos o canales que pasan por la ciudad y lo que siempre se ha recomendado, no construir viviendas en sitios de riesgo, evitar tirar basura o escombro en los cauces.



Carmona Nieto se refirió al problema de la basura que tapa las alcantarillas y que ya ha ocasionado problemas de encharcamientos en varios rumbos de la ciudad.



“Es importante que la gente evalúe el sitio de su vivienda, colonia o comunidad con la información sobre riesgos y esto lo pueden consultar con la Dirección de Protección Civil o autoridades que forman parte del Comité Municipal de Salud”, dijo.



Asimismo recordó que para esta temporada de lluvias hay coordinación con el DIF Municipal que tiene capacidad de establecer albergues temporales, y señaló que los ciudadanos deben mantenerse informados sobre el clima y estado del tiempo a través de la radio, medios escritos y redes sociales y así estar atentos a los mensajes de las autoridades, sobre todo si hay lluvias intensas que duren mucho tiempo.

