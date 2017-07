Asaltan y balean a ayudante de regidor por ¡$20!

Por quitarle 20 pesos, la noche del martes, en el bulevar Esperanza, de Irapuato, dos asaltantes hirieron con arma de fuego al joven Andrés Cisneros Laguna, colaborador del proyecto “Intervenciones Integrales”, del regidor priísta David Muñoz Torres.

Alrededor de las 8 de la noche, el edil y sus colaboradores regresaron de eventos en comunidades rurales y, cerca de la colonia Los Álamos, dejaron a Andrés Cisneros, para que tomara un camión hacia su casa, en Urbi Villa del Rey.

De ahí, el joven caminó hasta el bulevar Esperanza esquina con San Roque, donde dos hombres bajaron de una moto, le pidieron sus pertenencias y, al ver el celular, se lo aventaron porque no les gustó, para después darle un balazo en la pierna.

“Me habla y me dice que lo acaban de asaltar y que le dieron un balazo, me dijo que fue en la pierna y que le dolía mucho, llegaron algunos de sus compañeros que ahí toman la combi e hicieron el reporte a Seguridad Pública; yo hice lo propio”, dijo el regidor, y destacó que, tras dejar su camioneta en bulevar Los Reyes, fue en taxi al Hospital General para agilizar la atención al joven herido.

Ya en el hospital se le atendió, pero tuvieron que llevarlo a la Torre Médica para sacarle una placa de Rayos X, pues el aparato del nosocomio público estaba descompuesto desde las cuatro de la tarde.

“Me dijeron que hoy (ayer) lo operan, es una esquirla lo que tiene, no le dañó otra parte; platicando con Andrés me dice que caminó un tramo para esperar el camión frente al Domino´s Pizza, que el lugar estaba muy solo y llegaron dos chavos en una moto, lo amenazaron con un arma, el teléfono no les gustó y le dieron con el arma”, indicó.

El regidor priísta resaltó que no busca culpar a las autoridades sobre este hecho, sin embargo, llamó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que refuerce la seguridad en la zona y al área de Servicios Públicos para que mejore la iluminación de estas vialidades.

La publicación del joven tras el ataque.

“Ya estamos hartos, no puede ser posible, venimos de trabajar en dos comunidades (...) es un muchacho que traía 20 pesos en su cartera porque yo se los di, me pidió prestado, no quiso que lo llevara a su casa; lo que más me duele, es que es un punto donde ya habíamos señalado problemáticas”, enfatizó.