Reprueban a López Santillana en transparencia

El Observatorio Ciudadano de León (OCL) puso al alcalde Héctor López Santillana semáforo rojo en el cumplimiento del compromiso de un “Sistema de Rendición de Cuentas fácil y confiable”.

El presidente del OCL, Luis Alberto Ramos, y el consejero Eliseo Martínez Pérez, informaron que de los compromisos firmados por el Alcalde en abril 2015, en plena campaña electoral, sólo uno está en verde como cumplido; hay uno en rojo y los otros seis, en amarillo.

“Normalmente en una Presidencia llega la gente con buenas intenciones, pero no con el pleno conocimiento de lo que es la labor, y conforme va pasando el tiempo, se tienen que dar forzosamente buenos resultados; yo esperaría que López Santillana terminara muy bien, que es lo más deseable para el ciudadano, si ahorita me pides cómo lo calificaría, yo diría que regular”, opinó el ex Alcalde.