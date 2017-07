*** NÚMEROS FRÍOS



Como cada mes, el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez, presentó su reporte de incidencia delictiva, pero ya se perdió el sentido de la sorpresa con los números rojos.



*** EJECUCIONES Y ROBO



De enero al 15 de julio los homicidios dolosos suman 195, ¡86% más! que el mismo lapso de 2016. Y además el robo a vehículos se disparó de 391 a 561, 42% más. A la baja el robo a casa y a negocio.



*** ¿Y AHORA QUÉ HACEMOS?



No obstante fue una reunión mecánica más, se detalló el esfuerzo en algunas detenciones, pero ni se preguntó ni se respondió sobre qué más se puede hacer para poner un alto a esos delitos imparables.

***HOMICIDIOS, SIN CONTROL



Ante la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento, que encabeza el síndico panista Luis Ernesto Ayala Torres, el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, presentó ayer el reporte delictivo en León y les confirmó lo que a diario se constata en las calles: las ejecuciones están imparables. Del 1 de enero al 15 de julio de 2015 se registraron 80 homicidios dolosos, al siguiente año fueron 105 y para este 195.



*TOP 6 NACIONAL



Otro reporte, que no se presentó en la reunión, pero se desprende de cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra que 50 alcaldías concentran el 41% de los homicidios dolosos. Esa lista del primer semestre del año la encabezan: Tijuana, Acapulco, Culiacán, Ciudad Juárez, Chihuahua y León. Abajo de nosotros están Chilpancingo, Cajeme, Mazatlán, Iztapalapa, Tecomán y Zapopan.



*MATAN Y SE VAN



El Secretario da más cifras, que de los 195 homicidios 127 son ejecuciones, seguido de 29 por riña. A diferencia de 2015 cuando el 44% de las víctimas de homicidios tenían antecedentes penales, hoy es el 65%. Pero el común denominar antes y ahora son las pocas detenciones de la Policía, sólo 19 en este año. A eso hay que sumarle los que la Procuraduría, instancia investigadora, luego captura, lo que tampoco se dijo.



*LA RESIGNACIÓN



Pero los números rojos no tuvieron ninguna otra explicación de la autoridad, ¿qué pasa, qué más se puede hacer?, ni el Síndico ni los regidores presentes quisieron ya preguntarlo, como si se resignaran. En entrevista con medios Ramírez Saldaña repitió lo de siempre: mantener la coordinación y el trabajo. De la estrategia nacional anunciada hace un año para los 50 municipios más violentos, ya ni se menciona.



*ROBO DE AUTOS



Las mismas dudas quedaron sobre las razones y las soluciones respecto al notable incremento del robo a autos. De lograr una baja de 482 a 395 de enero al 15 de julio de 2015 al 2016, este año se fue a 561.



*ESFUERZO EMPAÑADO



Y hay que reconocer que Luis Enrique y su jefe de Policía, José Carlos Ramos, presumieron cifras a la alza en el aseguramiento de droga, armas, combustible robado y en la recuperación de vehículos. Y una tendencia a la baja en lesiones, robo a casas, negocios y transeúntes, pero los números rojos lo empañan.



*SIN PRISA



Y es que la delincuencia trabaja sin descanso, mientras que la autoridad no tiene prisa. El regidor del PRI, Salvador Ramírez, preguntó en qué iba el estudio criminológico para el que aprobaron en diciembre pasado 3 millones, y el director de Prevención del Delito, Elías Lira, respondió que no se tiene. Dijo que en mayo envió la ficha técnica a Servicios Generales, pero todavía no se licita. Qué tal.

***AMLO, LA GIRA



En su eterna campaña presidencial con el pretexto perfecto de ser el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador regresa el 27 y 28 de julio a recorrer municipios de Guanajuato. Mañana estará en Salvatierra, Yuriria, Abasolo, y el viernes en Jerécuaro, Apaseo el Grande y Cortazar.



*ADOLFO, ANOTADO



Por cierto, el que ya levantó la mano para ser candidato de Morena en 2018 es Adolfo Enríquez Vanderkam (hermano de Mayra, qepd). Lo que está analizando es si lo hace para la Alcaldía de León o para una diputación. Ayer lo invitó a platicar el senador y aspirante del PRI a la gubernatura, Miguel Ángel Chico Herrera, pero ya le dijo que con el partido tricolor él de plano “no va ni a la esquina”.



***ZEPEDA Y EL FRENTE



El “chico maravilla” del PRD, Juan Zepeda Hernández, realizó gira ayer por Guanajuato y, animado por su para muchos sorpresiva campaña que hizo en el Estado de México, se declara listo para la presidencial y trabaja en empujar el Frente Amplio Democrático (FAD) que sume fuerzas, entre ellas PAN y PRD. “Cuando se abra el proceso para elegir candidatos del Frente Amplio, ahí voy a estar”, aseguró ayer.



*ADN, SU CORRIENTE



Se le identifica con la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) al interior del PRD, la misma que la del alcalde de Cortazar y ex dirigente estatal del PRD, Hugo Estefanía Monroy, quien ayer lo acompañó en una rueda de prensa en la capital y en un evento masivo en la Plaza Pública de Cortazar. Hugo ha mostrado abiertamente su aspiración de estar en la boleta para la gubernatura de Guanajuato.



*AQUÍ, CONTRA EL PAN



A diferencia del escenario nacional, Juan Zepeda pidió abrir la puerta en lo local a otro frente, el que logre vencer a un PAN que tiene 26 años en el poder y garantizar un gobierno de coalición y resultados. Eso implicaría abrirse a una alianza con el PRI, lo que anularía la aspiración de Hugo Estefanía. La realidad es que hoy PRI y PRD en Guanajuato lo que más ocupan son de alianzas pero en su interior.

***ALEJANDRA EN EL IMEF



La diputada federal del PAN, Alejandra Gutiérrez Campos, secretaria de la Comisión de Presupuesto, se reunió con los socios del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que capitanea Toño Guzmán Acosta. Le plantearon: cambio de fondo al Régimen de Incorporación Fiscal; quitar el fuero a senadores y diputados; disminuir el número de representantes y el financiamiento público para los partidos.