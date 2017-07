Forman alianza para instituciones y empresas

La Universidad Meridiano (UM) firmó convenio con la Asociación Regional de Administradores de Talento Humano AC (ARERI).



Su objetivo es sumar un mayor número de alianzas con instituciones y empresas que conozcan las opciones educativas que ofrece la Universidad para la capacitación y formación de sus colaboradores.



Un ejemplo es la opción de la licenciatura ejecutiva de Procesos Industriales que en agosto comenzará un nuevo ciclo con 30 personas, mismo número que en la actualidad es parte de la primera generación.



El perfil de estudiantes son todos aquellos profesionales en el área que tiene experiencia; sin embargo, no la formación académica y por ende carecen de un título.



“Es una carrera con un costo accesible, flexible al ser durante tres años únicamente los sábados y permite a la persona certificar, sistematizar y actualizar sus conocimientos en conocimientos”, detalla José Luis Palacios Blanco, director de la UM.



Complementa que en caso de que la persona no pueda asistir a algunas clases, tiene la opción de no perder seguimiento al contenido expuesto al contar con la opción de checarlo en línea.



La idea de la carrera surgió por medio de una necesidad expuesta por la empresa GST Autoleather, antes Cuinba, para capacitar a su personal y a partir de ese momento la intención es replicar el modelo educativo con un mayor número de empresas en la región, incluso en la zona norte de México ya también fue implementada la oferta de la UM con su carrera, donde de acuerdo con su director, han tenido importantes resultados.

