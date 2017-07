¿Cuánto pagan los mexicanos por mantener a Duarte en prisión?

El cuidado del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte en el Reclusorio Norte le costará al Gobierno de la Ciudad de México aproximadamente mil 550 pesos cada día, de los cuales el Gobierno federal sólo aportará 50 pesos; mientras que a la capital le cuesta 150 pesos diarios mantener a un reo del fuero común.



Así lo informó la vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa, Rebeca Peralta, quien indicó que si el ex gobernador de Veracruz permanece hasta enero del 2018 en un penal capitalino, cuidarlo tendría un costo de 278 mil pesos, de los cuales 269 mil pesos serían cubiertos por el Gobierno de la Ciudad del erario público de los capitalinos, y 9 mil serían cubiertos por el Gobierno federal.



"Es totalmente reprobable que la justicia federal haya decidido dejar al señor Duarte en el Reclusorio Norte, y es más injusto que el Gobierno de la Ciudad y los capitalinos paguen por la seguridad de este reo. Duarte está acusado de delincuencia organizada y delitos federales, no está acusado de robar unas manzanas del Soriana. Ahí nos damos cuenta del interés por impartir justicia, esa es la justicia federal", sostuvo Peralta.



La diputada local refirió que Duarte se encuentra en el área de ingreso del Reclusorio Norte, donde tiene vigilancia permanente tanto presencial como de videovigilancia, con lo cual se ocupan hasta seis custodios -divididos en tres turnos- con un sueldo promedio de 7 mil pesos mensuales cada uno, además de los 150 pesos diarios que cuesta la manutención de cualquier interno en las cárceles de la Ciudad.



También explicó que este monto aproximado es sólo en cuestión de seguridad y no se contemplan los gastos de infraestructura y servicios que también proporciona el Gobierno local.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx