Joven se defiende de acoso y taxista intenta matarla

Nicole, una estudiante de Ingeniería de 20 años de edad presentó una denuncia por intento de homicidio en contra de un taxista que la agredió en la delegación Tlalpan, luego de que ella reclamara al conductor su falta de respeto a las mujeres.



De acuerdo con información del programa "En Punto", de Denise Maerker, los hechos tuvieron lugar al mediodía del pasado 21 de julio.



Nicole relató que abordó la unidad en Insurgentes Sur, a la altura de la colonia La Lonja; se dirigía a su casa, ubicada en la colonia Santa Úrsula Xitla, en la misma demarcación. El recorrido usualmente se realiza en aproximadamente 10 minutos.





La afectada aseguró que durante el trayecto fue acosada por el sujeto, de entre 40 y 50 años: "En cuanto me subí al taxi, abro la puerta, me voltea a ver, y me morboseó".



La estudiante indicó que durante el camino, el taxista miró fijamente a otra joven que caminaba por la calle y le "aventó un beso".



Al llegar a su destino, Nicole no pudo abrir la puerta del carro, ya que tenía puesto el seguro, por lo que decidió increpar al prestador de servicios: "Oye, qué pésima actitud tienes, eh".



La afectada recordó que su comentario hizo enojar al automovilista, quien le contestó: "Cállate, p...".



La mujer comentó que cuando logró descender de la unidad se dirigió a su casa "porque me dio miedo", pero su agresor también bajó, tomó una piedra y se la arrojó.



Posteriormente, el atacante le soltó un puñetazo que le dio en el hombro.



La afectada y el taxista comenzaron a forcejear, por lo que Nicole decidió gritar para que su familia fuera en su auxilio.



Al escuchar el pedido de ayuda de la víctima, el taxista subió a su coche para huir, pero Nicole lo sujetó por la ventanilla.



El taxista puso el automóvil en marcha y arrastró a la estudiante por alrededor de 60 metros. Nicole se estrelló contra una pared: "Me quería embarrar ahí, no sé la verdad cómo me solté".



Los hechos quedaron registrados en video.





En otra grabación, la familia de Nicole pudo obtener la placa del auto del agresor: B17202.



Nicole presentó una contractura en el brazo izquierdo, así como múltiples laceraciones.