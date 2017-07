¿Por qué tanto papeleo impide combatir crimen?

A ocho años de su implementación, el Informe Policial Homologado (IPH) no ha logrado consolidarse como herramienta útil para el combate a la delincuencia debido a su complejidad.

De acuerdo con Álvaro Vizcaíno, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el IPH es evadido por muchos agentes, por lo cual no resulta eficaz para los fines que fue diseñado.



"Es un documento primero, demasiado extenso, tiene ocho hojas, tiene numerosos reactivos con campos que los policías (deben) llenar. Muchos policías lo evaden porque les parece complicado, porque les demanda mucho tiempo", señaló.



"Se han generado oficinas para el llenado de estos informes, que deben ser llenados personalmente por el propio policía interviniente, o incluso he tenido noticias que en ocasiones prefieren presentar a una persona ante un juez cívico, que ante un ministerio público, para no llenar el informe".



Previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) desde 2009, el IPH es un documento de observancia obligatoria para las instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, que resume un hecho presuntamente constitutivo de delito o falta administrativa.



Sin embargo, los policías no lo elaboran y las corporaciones no envían a tiempo la información criminal a la base de datos nacional sobre eventos delictivos, lo que limita la aplicación de estrategias eficaces y la generación de inteligencia policial y ministerial.



"Las autoridades que actúan como primer respondiente adquieren una relevancia dado que son las primeras en conocer la noticia criminal para dar inicio a la investigación, por tal motivo, un factor de éxito en el sistema de justicia penal recae en las acciones que realice oportunamente", señala un documento del SESNSP titulado "Primer Respondiente. Protocolo Nacional de Actuación".



Vizcaíno informó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública busca modificar el IPH, y aseguró que su actualización no implicará solamente cortarle hojas o borrarle preguntas, sino la articulación conjunta de un nuevo instrumento que resulte más sencillo, útil y acorde a los fines del sistema acusatorio.



"No es un simple informe, es una pieza central del sistema de justicia porque narra lo que hizo un primer respondiente en el lugar de los hechos, y es el instrumento a través del cual generalmente fiscales y defensores se basan para, con una técnica que se conoce como refrescar la memoria, recordar lo que pasó en el lugar de los hechos", abundó.



El SESNSP presentará su propuesta de actualización durante la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que tentativamente se realizará a finales de agosto.



Complicado



Desde 2009, el Informe Policial Homologado está previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



* Es un documento de observancia obligatoria para las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.



* El informe, que contiene 8 hojas con diversos campos, debe ser llenado por los policías que atienden un hecho delictivo.



* La información criminal debe hacerse llegar a la base de datos nacional sobre eventos delictivos.



* Las autoridades federales preparan una actualización y simplificación de la herramienta debido a que es evadido por los agentes.