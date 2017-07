Venezolanos no quieren asamblea constituyente de Maduro

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quiere hacer una Asamblea Constituyente con el objetivo de cambiar la Constitución y formar un Parlamento nuevo ante las protestas que se viven. En una serie de sondeos y encuestas hechas dentro y fuera del país, mostraron que la mayoría de los venezolanos se oponen a la Asamblea.



Celebridades venezolanas mostraron su apoyo a la consulta e hicieron público su rechazo. En Venezuela no hay conciertos masivos, no hay visitas de actores, ni músicos. La industria del entretenimiento está detenida y la producción de filmes es más complicada en el escenario actual.





Artistas no han regresado a su país, pues las oportunidades y la prosperidad son cosa el pasado y la incertidumbre ante la violencia y la crisis humanitaria limita su reencuentro.



"Chino" (del dueto Chino y Nacho)



Jesús Alberto Miranda Pérez, mejor conocido como "Chino", es un cantante de reggaetón, quien reconoce que sí visita su país, sin embargo, no para hacer conciertos. "Yendo sí (a Venezuela), presentándome no, porque no creo que sea prudente ir a cantar y hacer fiesta en Venezuela, cuando todo el país está tratando de recuperar la libertad, cuando hay muchos jóvenes en las calles peleando por la libertad, arriesgando su vida, entonces no creo que sea justo ir a cantar a Venezuela.



Las veces que he ido a allá es para sumarme a la lucha y para alzar mi voz en contra del régimen de Maduro y seguir tratando de recuperar esa Venezuela que al menos yo conocí y que tuve la oportunidad de vivir. Era una Venezuela próspera, evolutiva y en desarrollo".



Lorenzo Vigas



El cineasta venezolano comparte la situación que vive el séptimo arte en el país. "Es cierto que ahora es muy difícil hacer cine en Venezuela pero por otro lado esto mismo ha provocado grandes historias, ya sabes que los grandes pintores españoles, por ejemplo, salieron de la Guerra Civil; en las grandes crisis, el arte florece y esto sucede un poco ahora en Venezuela con películas como La familia, de Gustavo Rondón", explica el cineasta.



Aneeka



La cantante venezolana de 31 años narra que hasta ahora sí puede ir a su país, pero no sabe hasta cuándo. "Este domingo espero que no pase lo que al menos 90% de venezolanos espera que no pase, porque si se llegara a proclamar la Constituyente, yo no sé qué pasaría con mis papás porque según yo y lo que he leído, no puedes salir del país prácticamente sin permiso".



María Conchita Alonso



"Yo no creo nada de eso, yo en lo único que creo es una intervención de afuera, porque los muchachos están dando su vida por el país, por el futuro. Están siendo atacados por la guardia. Es un régimen narcoterrorista. Ya hoy en día hay más que muchachos, la resistencia, yo me considero, resistencia. Ellos no permiten ayuda del exterior. Lo que tenemos que empujar es a tener ayuda internacional, porque se está muriendo la gente por la falta de alimentos y cuando se trata ya de un narcoterrorismo es cuando se meten los otros países a ayudar".



Rodolfo Cova



El productor de cine recién hizo Desde allá en Venezuela. "Producir una pelicula en Venezuela es como producir tres en cualquier otro lugar pero, bueno, yo no sé si esto sea bueno o malo, pero lo que pasa es que yo desde que me acuerdo he estado en crisis. La gente me pregunta: ¿cómo le haces con la crisis? Pues desde que me he acuerdo hemos estado en crisis sin dejar de trabajar".



Adriana Monsalve



La periodista deportiva de Univisión Deportes cuenta que tiene 15 años fuera de su patria. "Siento el destierro, duele, pero no soy de las que pongo que salgan a las calles y peleen porque no me gusta decir algo que no hice; mi lucha es diferente, de cuando hay elecciones decir que voten y comunicar al mundo entero lo que está pasando".



Raúl Olivo



El actor tiene más de una década fuera del país y su recuerdo es distinto a lo que sucede ahora. "Lo más triste que está pasando en Venezuela es que las Fuerzas Armadas no están apoyando al pueblo venezolano, es ver a hermanos venezolanos pasar hambre, necesidades, comer de la calle, comer de la basura, eso es lo más triste y denigrante que puede estar pasando".



Jorge Aravena



"Es una situación muy mala, lamento mucho lo que está pasando en el país, es un gobierno en el que lamentablemente la gente confió. Incluso yo, al principio, dije: están bien los cambios. No voté por Chávez, pero dije: puede ser interesante la transformación, pero ya nos dimos cuenta que no fue bueno y después de él, fue peor aún", comenta el actor que es parte del elenco de "En tierras salvajes".

Desata Constituyente compras de pánico

Agencia Reforma / Daniel Lozano



Miles de venezolanos se lanzaron ayer a las tiendas de sus ciudades, como la esteticista Yamileth Ramírez, de 41 años, que abre esta crónica, ante el pánico que desata una semana frenética con una huelga de dos días y marchas masivas.



Hoy arranca la huelga general de 48 horas convocada por la Oposición y el viernes se llevará a cabo una nueva Toma de Caracas en contra del proceso constituyente de Nicolás Maduro, con el que pretende afianzarse en el poder.



Más de 300 organizaciones sociales y sindicales participan en esta mezcla de huelga y paro cívico activo.



Hasta ayer en la tarde, los venezolanos buscaban comida, agua, productos básicos, dinero en efectivo y gasolina, como si se tratase de una contrarreloj desesperada. También sopas de sobre, congelados, pasta y enlatados.



Sólo encontraban una pequeña parte de lo demandado ante el desabastecimiento crónico que sufre su país, además de que no podían comprar tanto por la estrechez de sus bolsillos.



La inflación más alta del planeta y una recesión galopante (el FMI proyectó -12% en su PIB durante 2017) han pulverizado ingresos y ahorros en Venezuela.



El supermercado Licarch, en la caraqueña Santa Mónica, agotó sus reservas de carne en sólo tres horas.



Pollo, arroz y huevos también cotizaban el alza por todo Caracas, como si no hubiera bastante con la espiral inflacionaria que dispara los precios cada semana.



En las panaderías portuguesas, el pan voló, pero como todos los días. La escasez de harina ya forma parte de la vida del venezolano. En los anaqueles sólo quedaban bolsas de Doritos y refrescos coloridos poco llamativos.





Desde muy temprano también se hacía cola en las gasolineras de medio país.



"Parece 23 de diciembre, pude echar gasolina al tercer intento, porque en las primeras dos no había combustible. Los supermercados están como si hubiera de todo y no hay de nada", explicó a REFORMA Rosa Lucía Garante, gerente comercial de 43 años.



Al llamado de diputados opositores, que desde el fin de semana advirtieron de la necesidad de almacenar comida por las protestas, se sumó la Embajada de EU, que aconsejó a sus nacionales que se abastecieran de agua y comida durante 72 horas.



En la frontera con Colombia, en tanto, se registró un flujo de 50 mil personas en tan solo 48 horas. La mayoría buscaba comida en un viaje de ida y vuelta en el mismo día, aunque otros formaban parte del éxodo masivo que huye sin mirar atrás.