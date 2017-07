Vivimos en un mundo migrante a pesar de los esfuerzos de países prósperos para evitarlo. José Luis emigró a Estados Unidos por su competencia profesional como ingeniero químico. Seguro que también lo hizo por su tenacidad y talento que mucho apreciaron en su trabajo.



La historia de nuestros migrantes se puede dividir en dos capítulos, quienes lo hacen por la vía legal porque son profesionistas competentes y quienes deciden aventurarse sin papeles y sin más patrimonio que el deseo de salir adelante.



Hice algunas cuentas sencillas de lo que gana un mexicano cuando logra establecerse en Estados Unidos. Tomemos el caso de Salvador, un joven con apenas estudios de secundaria. Llega a Dallas y trabaja con un familiar en la industria de la construcción. Repara techos, arregla jardines. Aprende el negocio y prospera. Al cabo de los años se casa y forma una familia. Si Salvador logra una “Green Card” y eventualmente opta por la ciudadanía, su patrimonio indirecto crecerá cerca de un millón de dólares. No será dinero que tenga en el banco pero sí formará parte de todo lo que lo rodea. Carreteras, hospitales, escuelas, seguridad social, parques nacionales y todo lo que el país vecino invirtió en el pasado para ser una economía que produce 19 millones de millones de dólares al año.



También contará con un estado de derecho y un ejército como ninguno otro en el mundo. En Estados Unidos hay 320 millones de habitantes y, si se reparte el valor de la infraestructura común entre cada ciudadano, el valor ronda a 800 mil o un millón de dólares.



En México el valor de nuestros bienes comunes es apenas una décima parte. Y si a eso agregamos el factor intangible en pesos de la seguridad pública y el valor futuro de la prosperidad, encontramos el potente imán para emigrar.



Pero no se crea que nuestros paisanos ganan. Estados Unidos se forjó con la afluencia de extranjeros desde principios del siglo pasado. Las hambrunas de Irlanda, las guerras en Europa y las crisis económicas alimentaron y nutrieron la prosperidad que hoy goza la nación más poderosa del mundo.



Sólo un tonto como Donald Trump no reconoce la aportación de los migrantes. Sucede que ahora, según la revista Fortune, Canadá aprovecha el talento que desperdicia su vecino. En Vancouver están decididos a darle la nacionalidad a cualquiera que tenga un doctorado. En cualquier país del mundo educar a un doctor en medicina, en ciencias o en computación cuesta mucho. Las empresas de tecnología requieren invención, innovación y mucho talento. Vancouver compite ahora con San Francisco y el Valle del Silicio. Pero en la base también hay problemas. En Denver no hay trabajadores suficientes para construir todas las casas que se requieren. La falta de paisanos hace estragos en los campos de cultivo y en hoteles y restaurantes sobran los anuncios de “help wanted”, o se solicita ayuda.



Pronto sucederá lo increíble: China comenzará a reclutar talento alrededor del mundo. Ya lo hace con maestros universitarios y compra empresas de tecnología de punta. ¿Dónde quedamos? El futuro es incierto. Mientras no construyamos un país seguro, un estado de derecho y dejemos de pagar a nuestros burócratas para que todo lo entorpezcan, la fuga de talento y de audaces trabajadores, ensombrecerá nuestro futuro.

