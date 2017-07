‘Si no cumplen, que se vayan’

En el ámbito de seguridad que azota el país, el estado y la ciudad, el líder de la asociación Civil “Ciudadanos por Celaya” Foro CX, mencionó que las reformas se pueden hacer, que si los funcionarios no cumplen deben irse y que los temas de seguridad no deben politizarse.





“Pienso que las declaraciones siempre tienden a ser de tintes políticos, ya no debe de ser eso, se debe ver de verdad por el bien común; la ciudadanía”.





Mencionó que puede haber modificaciones en las leyes para que no se deslinde la responsabilidad a servidores públicos que están a cargo de la seguridad; que si están fallando y no cumplen con la naturaleza de su misión lo mejor es que los destituyan.





“Si no están dando resultados, ya sean los responsables o titulares de dependencias simplemente no están dando resultados, están fallando a la naturaleza de su misión y no tiene sentido que continúen en un cargo de este tipo, considerando que es un tema de interés público y prioritario en estos momentos y con mayor razón”, señaló.





Recalcó que no tiene caso seguir destinando gran cantidad de recursos si los responsables de los operativos y los que toman las decisiones no tienen la actitud, ni la competencia para hacer la labor y generar los cambios que la ciudad y el país requiere.





Realizar cambios en las leyes y que de manera clara se puedan establecer indicadores de desempeño y objetivamente se puedan medir los desempeños; es una de las propuestas que podría funcionar para mejorar la seguridad.





“El cambio se puede lograr, pero deben empezar los titulares, el detalle es que la actualidad, las cosas dependen más de grupos políticos y de interés, si eres parte del grupo y del partido no importa que seas ineficiente, seguirá, si hay algo que pido es que por ley haya este requerimiento de medición.





“Sin irnos tan lejos, aquí en la ciudad, estamos pasando por la peor etapa de inseguridad que yo recuerde y hay esta la persona, respaldada por alguien, empezando por el presidente y está más que evidente que los interés políticos están al mayor que los de la comunidad”.

