ASTERISCOS

*** INFORMACIÓN TURÍSTICA



En días pasados Tránsito y Vialidad de Celaya anunció que pondrían módulos de información turística, ya sabe, para informar a la ciudadanía y visitantes sobre los atractivos de la ciudad y la región.



*INEXISTENTE



Pero a la hora de preguntar en las oficinas de turismo no sabían nada al respecto, los empleados se pusieron nerviosos, marcaron a la Dirección de Tránsito y Vialidad y ahí se pusieron de acuerdo de que en estos días vialidad pondrá “las cartas sobre la mesa” para que se promuevan como se deben los atractivos turísticos.

*** ¡VACACIONES!



Vaya el desconcierto era tal que uno de los jóvenes del módulo de Turismo del Municipio se disculpó aduciendo que no sabía cuándo eran las vacaciones.

***¿DEFIENDEN



A LA MUJER?



A pesar de que en febrero pasado una trabajadora del Taller Municipal de Irapuato, Adriana Calderón Ramírez, denunció haber sufrido acoso sexual y laboral por parte del Director de la dependencia, Fernando Torres Pérez, sus declaraciones fueron ignoradas, fue a pedir ayuda al alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, a la contraloría y hasta con la parte femenina del Ayuntamiento, pero nadie le hizo caso, la culparon de tener ella la culpa del acoso y hasta una funcionaria le dijo ¿qué no te gusta que te regalen flores?, cuando hizo la denuncia. Finalmente la mujer fue obligada a renunciar, su queja fue olvidada y después de cinco meses el Gobierno Municipal arrancó una campaña por la no violencia hacia las mujeres.



*DUDAS



Por eso resulta difícil creer en la campaña ‘Valórate Mujer’ que busca concientizar a hombres y mujeres sobre la violencia de género, sus consecuencias y la importancia de la prevención brinde apoyo real a mujeres que sufren algún tipo de violencia. Irónico.



***DIEGO DE VISITA



El Secretario de Desarrollo Social y Humano de Gobierno del Estado y un diputado local de Cortázar Jorge Oviedo perteneciente al PAN, acudieron a festejar el noveno aniversario de Alegra Casa Hogar en Salamanca. De acuerdo con la página de Facebook de Alegra Casa Hogar, son una organización civil que no tiene fines de lucro y se dedica a dar albergue a niños abandonados o que han sufrido condiciones de una falta de hogar. En el evento se llevó a cabo la mañana del viernes pasado en las instalaciones de Casa Alegra y estuvo también el presidente Municipal Antonio Arredondo Muñoz, los fundadores del lugar, el ex alcalde y ex diputado federal del PAN Genaro Carreño Muro y su esposa Jéssica Arévalo, además de otros miembros del PAN local, empresarios y personas que apoyan con donativos para el sostenimiento de las instalaciones ubicadas en el fraccionamiento Deportivo.



*PREGUNTAS



En redes sociales son muchos los que preguntan por qué mejor no visitan La Ciudad del Niño, o es que ya se lavaron las manos y se quitarán el problema diciendo que no les compete.

***AMLO, LA GIRA



En su eterna campaña presidencial con el pretexto perfecto de ser el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador regresa el 27 y 28 de julio a recorrer municipios de Guanajuato. Hoy estará en Salvatierra, Yuriria, Abasolo, y mañana viernes en Jerécuaro, Apaseo el Grande y Cortazar.



*ADOLFO, ANOTADO



Por cierto, el que ya levantó la mano para ser candidato de Morena en 2018 es Adolfo Enríquez Vanderkam (hermano de Mayra, qepd). Lo que está analizando es si lo hace para la Alcaldía de León o para una diputación. Lo invitó a platicar el senador y aspirante del PRI a la gubernatura, Miguel Ángel Chico Herrera, pero ya le dijo que con el partido tricolor él de plano “no va ni a la esquina”.