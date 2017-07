Ayer llovió toda la noche, y amaneció todo encharcado. Yo escuchaba las gotas caer, en el refugio de mi cama. Una lluvia tranquila, pareja con un ritmo, como una oración, muy larga, yo, solo me acomodaba en mi almohada, cubriéndome los brazos fríos bajo el consuelo de la sábana.



A mí me gusta que llueva, pero no me gustan las tormentas con ruido y relámpagos, porque me atemorizo. Me gusta ver llover sin sobresaltos, igual que deseo que transcurra la vida tranquila sin miedos.



Me gusta, pues el ambiente es frío, y el día se oscurece pareciendo ser más temprano. Y porque puedo salir al parque y darme placeres infantiles como atravesar charcos, empaparme los zapatos, y continuar mis pasos con una infantil alegría que solo yo conozco.



Mientras encaminaba mis pasos mojados a ninguna parte en concreto, unida a la marcha de rondar y rondar, vi a una pareja de enamorados que embelesados a horas tan tempranas paseaban con calma. Al pasar bajo un árbol joven, él, estiro su brazo y sacudió el frágil tronco, bañándola de lluvia plateada, llenándose de risa el aire, que me acompañó como una campana alegre resonando, con su tañido.



Me gusta que llueva, porque se moja la tierra y ese olor se queda en mi lleno de remembranzas, viejas. De cantos, como el de ella, y ahora la recuerdo como si fuera ayer. Sabes, le digo, me conoce la lluvia, me conocen las nubes, el viento y el sol que tras una nube me ve pisando charcos con mi alegría andante.



Ayer llovió, y quedó un rastro fresco, y en esta alegría temporal, mi espíritu se engrandece y se anima a continuar. Gracias por la lluvia y por el cielo, por mis ojos que pueden mirar y por las risas ajenas que me alegran por igual. Me gustan estos días de lluvias, porque te escucho cantar.



Canta lluvia, canta cielo, canta madre, que yo te escucho con mi corazón atento. Pues sé que la alegría se esconde en esas sensaciones tan únicas, tan simples y a la vez tan grandes, pues tienen la facultad de alegrarme el alma.

