Saboreaba pan dulce cuando algo desagradable apareció...

Una usuaria de Facebook denunció ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que en uno de los supermercados Soriana en La Paz, Baja California Sur, encontró un preservativo en un caja de donas.





Los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio y luego de hacer el reclamo en el establecimiento, procedió a realizar la denuncia en la Cofepris a través de su portal online, confirmó la joven en entrevista con EL UNIVERSAL.



“Fue como a las 18:30, llegué a Soriana, y compré pan para comer con café en la casa… compré cupcakes y donas y nos dispusimos a comerlo, mi novio tomó una dona glaseada de fresa y se fue a su casa y mi mamá tomó la dona rellena, y yo la de centro con cajeta".





"Mi sobrina quería mi dona, así que le arranqué un trozo con la mano y se lo di, y cuando comencé a comerme la cajeta fue que noté que había algo extraño debajo de la cajeta y mi hermana con una cuchara picó la dona y fue cuando vimos el condón”, platicó.



“De inmediato me dirigí a Soriana y pedí hablar con el gerente, pero me atendió el subgerente, quien me atendió pésimo. Al día siguiente me habló el gerente y dijo que quería hacerle estudios a la dona para verificar que fuese del mismo lote que ellos vendieron ese día, obviamente fui pero no llevé la dona sino un trozo porque la dona es para Cofepris, es la prueba de todo lo que me pasó, así que por eso no la entregué”, expuso.





La joven añadió que el responsable del establecimiento le señaló que le “enseñarían cómo se preparan las donas pues aseguró que esa “no había salido de ese lugar”.



“Con eso me llamó mentirosa y yo le dije que Cofepris se encargaría de investigar y me fui”, expresó.



La joven dijo también que la primera explicación que le dieron en la tienda es que quizá a dos empleados “les ganó la calentura y tuvieron sexo en el lugar donde se hacen y preparan las donas y así había llegado el condón a la dona”. Y ofreció regresarles los 60 pesos que pagó por el pan, regalarle un pastel y puntos.



Además, señaló que llamó a la Procuraduría Federal del Consumidor, y le indicaron que en este caso sólo procedía que le regresaran el dinero que pagó, situación que consideró inaceptable.





“¡¿Cómo es posible que haya comido pan contaminado junto con mi sobrina y que para las autoridades con la devolución de mi dinero se repara el daño?!”, subrayó.



Ante el caso, dijo que este día acudirá a dar seguimiento personalmente a la queja que ya interpuso ante la Cofepris a través de su portal. Aseguró tener tickets de compra, fotografías y video como respaldo.