Multan ooootra vez a México por el 'eeeh... pu...'

La FIFA multó ayer por novena vez a la FMF por el "eeehhh... puuuto", pero aún no se anima a mostrar la tarjeta roja.

Las sanciones económicas rondan los 2.5 millones de pesos, toda vez que el organismo realizó la undécima amonestación (nueve de ellas económicas), ahora por los incidentes en los partidos de Eliminatoria Mundialista contra Honduras y Estados Unidos, el 8 y 11 de junio en el Estadio Azteca.

Las multas por ambos duelos ascienden a 20 mil francos suizos (366 mil pesos).

En dichos partidos, el sonido local gritó "¡México!" durante los despejes de los porteros visitantes. La táctica no funcionó.

La FMF habría pagado la primera multa, pero se rehúsa a saldar el resto al justificar que el grito carece de una connotación homófoba.

La FIFA, por el contrario, sostiene que es una expresión discriminatoria, concepción que surgió desde el Mundial de 2014 cuando la Football Against Racism in Europe pidió su intervención.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aún no se pronuncia, pese a que en enero tuvo audiencia con representantes de ambos organismos.

"El panel de árbitros a cargo del problema está actualmente deliberando y preparando un Dictamen que contendrá la decisión", informó el TAS a CANCHA luego de la amonestación durante la Copa Confederaciones.

Incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, atestiguó el grito al acudir como espectador al México vs. Jamaica en la Semifinal de la Copa Oro. No hubo sanción al no ser un torneo organizado por el organismo.

La Selección Mexicana está expuesta a un veto en la Eliminatoria Mundialista. El equipo tendría que jugar a puerta cerrada en cualquier estadio

El primer día de septiembre el Tri recibe a Panamá en su proceso hacia la Copa del Mundo de Rusia 2018.