Acusan falta de estudio ambiental

El militante priísta Carlos Agapito Vázquez García aseguró que el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, no ha podido presentar el estudio de Impacto Ambiental que se requiere para la continuación de la obra que se realiza en el bulevar Gómez Morín.

“No ha podio, por capricho, por negligencia o por ignorancia presentar ese estudio de Impacto Ambiental que es lo que realmente está retrasando la conclusión de este conflicto legal”, aseguró Agapito Vázquez.

“El Tribunal Federal, contrario a lo manifestado por Ricardo Ortiz, ha dicho que todas las obras deben cumplir las normas y reglamentos necesarios para crear vialidades o ampliarlas, refiriéndose desde luego al estudio de Impacto Ambiental y la juez de la causa ha declarado que es absoluta responsabilidad de Presidencia”, añadió.

Además, refirió que no descarta acudir a Derechos Humanos para poner una demanda por difamación contra el alcalde Ricardo Ortiz, quien lo llamó traidor al considerarlo responsable de frenar la obra de este bulevar.

“Si me han dicho que vaya a Derechos Humanos a presentar el caso, pero no sé, no lo he meditado, sin embargo, tampoco lo descarto”, aseguró.

Ante las acusaciones del primer Edil, Vázquez García quien trabajó en el proceso legal para la protección de los árboles de mezquite ubicados en el bulevar acusó a Ortiz Gutiérrez de beneficiarse de su puesto y sus relaciones personales y pidió a los ciudadanos exijir la planeación técnica de las obras.

“Al déspota debemos reclamarles orden en sus calenturientos proyectos; planeación técnica y social de sus obras; observancia de normas de calidad y honradez de las obras”, resaltó.

Por otro lado, Carlos Agapito, aprovechó la oportunidad para externar su opinión acerca de una posible reelección por parte del Alcalde de la ciudad.

“Deseo fervientemente que ni su partido, ni el pueblo le otorguen la oportunidad tan ambicionada. La reelección sería una aberración política e histórica”, finalizó Agapito Vázquez.