Fallece trilliza; las otras están graves

Una de las trillizas que nació en el Hospital Materno Infantil de Irapuato el pasado 18 de julio falleció en el nosocomio la madrugada del miércoles, así lo dieron a conocer familiares de las menores, y señalaron dos de ellas que continúan graves.

A través del departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, se informó que la menor había fallecido de su casa y no en el hospital, sumado a que no reportaron como graves a las menores, declaración que difiere a la hecha por los familiares.

Indicaron que las bebés al nacer presentaron síntomas de Bilirrubina alta, con menos de 2 kilogramos de peso cada una al ser prematuras, y que una de ellas se quedó internada en la Unidad de Neonatos por problemas respiratorios.

Al entregar a las dos menores, en el Hospital les dijeron que con baños de sol se les iba a quitar el color amarillo por la Bilirrubina alta, por lo que se las llevaron a su casa y aplicaron el tratamiento, esperando que desapareciera el padecimiento.

“Después una de ellas empezó con hipo y devolviendo la leche, y empezaron a dormir mucho, las llevamos a urgencias el día lunes 24 (de julio) como a las 6 de la tarde, quedándose en revisión en urgencias por el color amarillo”, dijeron.

Comentaron que las menores permanecieron en urgencias al no tener camas para pasarlas al área de Neonatos, y al ver que la bebé no respiraba bien se le dio atención alrededor de las 11 de la noche, para después a las 2 de la madrugada informarles el fallecimiento, sin tener conocimiento de como se les había atendido, ya que en esa área no permiten visitas.

“Como en esa área no podemos estar, no sabemos cómo la atendieron, finalmente me marcan a mi a las 2 de la mañana del miércoles para decirme que la bebé había fallecido”, indicó el familiar.

El familiar enfatizó que existieron varias negligencias en el hospital, una de ellas fue que al nacer, a las bebés les pusieron la vacuna de hepatitis, siendo que las vacunas se aplican pesando 2.5 kilos y las menores pesaban menos, además de considerar que las tres debieron permanecer internadas en el nosocomio desde su nacimiento.

Reportaron que las dos menores siguen graves aunque han presentado mejoría, ambas con tratamiento de fototerapia, y que la bebé que más mejoría ha presentado es la que permanece desde su nacimiento en el área de Neonatos.