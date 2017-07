Gobierno del Estado 'cómplice' en abuso de niños

La Diputada Federal del PRI, Yulma Rocha Aguilar indicó que el Estado se convierte en cómplice de abusos a niños en albergue Ciudad de los Niños, pues desde que se dio a conocer el caso han sido omisos.



Dijo que el informe “Institucionalización y Violencia en La Ciudad de los Niños” que presentó este miércoles el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato (NIMA), documenta múltiples violaciones y conductas delictivas que debieran ser investigadas por la Procuraduría de Justicia.



Rocha Aguilar denunció que es preocupante e inadmisible que la postura oficial indique que no hay investigaciones por parte de las autoridades hacía el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías y trabajadores del albergue, ya que hay múltiples testimonios que los involucran en prácticas denigrantes hacía las menores, por lo que las autoridades están obligadas a investigarlo.



"Ni el DIF Estatal ni la Procuraduría de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes intervinieron en su momento. Su aparición fue únicamente hasta que los medios de comunicación hicieron público el caso, sólo entonces intervinieron", enfatizó.



Dijo que la intervención no fue por el genuino interés de salvaguardar los derechos de los niños, sino que fueron orillados a intervenir.



“Aquí hay una clara complicidad del Estado: hay omisiones graves a pesar de las denuncias y falta de supervisión", comentó.



El NIMA documentó violencia sexual, física y psicológica; adopciones irregulares no solo de los niños institucionalizados sino de los hijos de las adolescentes embarazadas. "Las investigaciones deben abarcar irregulares en el ámbito civil pero también penal", señaló.



Asimismo indicó que este caso debe ser punto de partida para que el Gobierno establezca un diagnóstico de la situación en que se encuentran todos los albergues del Estado, y lo haga público, pero lo más importante es que investiguen y sancionen a los responsables.

