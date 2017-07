Multarían a negocios que invaden vía pública

Sanciones de entre 10 mil y 20 mil pesos son las que pueden darse a negocios que cuentan con mobiliario en vía pública y no se encuentran regularizados, señaló el director de Ordenamiento Territorial, Alfredo Padilla López.

Refirió que una multa no significa que el comercio perderá el permiso por completo, ya que tienen oportunidad de regularizarse, a través de un inspector de la dependencia que asiste al lugar para solicitar que los documentos estén en regla.

“Como todo trámite puede que sea positivo o negativo, pero necesita tenerlo, de entrada tramitarlo si está vencido o no cuenta con el, si después de acuerdo a los criterios y los propios reglamentos se puede autorizar, no tiene problema de permanecer así”, dijo.

Padilla López refirió que si no cuenta con el permiso o no se regularizan, inician un proceso de petición de retiro del mobiliario, aunque el objetivo no es quitarles el espacio como ha sucedido en otros municipios.

Indicó que la regularización de estos comercios, principalmente en la zona centro de la ciudad, es uno de los pendientes que tiene el área de verificación de la dependencia, pues también trabajan en vigilar usos de suelo, anuncios espectaculares y construcciones.

“Lamentablemente no hemos tenido el tiempo suficiente para atender el 100% de estos (comercios) pero están dentro del programa desarrollado (...) normalmente ese tipo de permisos son por cierto tiempo, no se dan permanentemente, entonces es recurrente que se venzan los tiempos de los permisos que se les otorgó”, dijo.

Enfatizó que los comercios que trabajan vía pública los controla la Dirección de Mercados, sin embargo los establecimientos que utilizan un tramo de vía pública si están a cargo del la dependencia que encabeza.

“Son muy pocos (comercios), la idea es que esta semana que estamos en semana institucional y no vamos a laborar en el área administrativa, se queden los inspectores verificando estos puntos”, dijo.