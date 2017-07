Preocupa inseguridad en la Morelos

Habitantes del Fraccionamiento Morelos se muestran preocupados por los niveles de inseguridad que se viven día con día en esa zona.

Refieren que entre las situaciones más comunes se encuentran los atracos por parte de “motorratones”.

“Aquí diario andan asaltando, sobre todo en las motocicletas y ya en la tarde cuando ven que ya no hay mucha gente aprovechan y descaradamente roban, algunos hasta viven aquí pero también de otras colonias aledañas vienen”, resaltó María Camacho, habitante de esa zona.

Los ciudadanos refirieron que ante las necesidades de inseguridad que viven, de manera frecuente se solicita la intervención de patrullas, sin embargo, estas tardan demasiado tiempo en llegar.

“Roban algo o pasa algo y marcamos, pero luego las patrullas tardan en llegar muchísimo tiempo y en algunas ocasiones ya ni vienen, saben que ya no los van a agarrar o tal vez creen que estamos jugando, no lo sé, pero es una situación que nos afecta, a veces no queremos salir ya a la calle a cierta hora”, comentó Juan Miguel, quien también reside en esta colonia.

Además, aseguraron que es en la calle Primero de Mayo la zona en donde se presentan más asaltos y otros delitos.

“La mayoría de los delitos ocurren en la calle Primero de Mayo, es donde hay más reportes, además es lo que otros vecinos comentan”, aseguró el joven Manuel Morales.

Ante esta problemática, los colonos solicitaron mayor atención por parte de las autoridades, pidiendo que pongan como prioridad el tema de la seguridad en el municipio.

“Si hay delincuencia, bastante, sobre todo cuando las personas no son de aquí es decir que tienen invitados y andan en la calle o alguna persona que tenga que atravesar el fraccionamiento y las colonias cercanas; creo que el Municipio debería ver más por la seguridad antes que otra cosa”, finalizó.