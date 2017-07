Temperamental y franco como sólo él puede ser, Miguel Herrera ha caído en algunas contradicciones al hablar sobre Juan Carlos Osorio, quien heredó su puesto como director técnico de la Selección Mexicana de fútbol tras un breve interinato de Ricardo "Tuca" Ferretti.

Este jueves, el "Piojo" pidió "respeto y apoyo" para el estratega colombiano, aun cuando en otras ocasiones ha sido crítico, en particular de las acostumbradas rotaciones que practica con el once inicial.

Aquí hacemos un repaso de las frases que Herrera Aguirre ha dirigido a Osorio.

20 de junio de 2017, pretemporada del América en Cancún.

"No me termina de gustar, he sido siempre honesto, el tipo me parece alguien honesto y que trabaja, un tipo que tiene una idea clara, pero no me ha gustado cómo ha jugado la Selección y también lo digo. Pero me da mucho gusto que tenga resultados, a veces no se trata de gustar, sino de dar resultados, más en la Selección, y él los está dando, y me parece que eso es lo más importante".

24 de junio de 2017, a su regreso de Cancún en la CDMX.

“No me gusta cómo se juega, aunque los resultados avalan al señor”,

30 de junio de 2017, entrevista con ESPN

"Siempre pongo una cláusula para México como prioridad (en su contrato). Sin embargo, no la necesitas, cuando el Tri busca a los técnicos, el equipo en el que estén cede. Pasó cuando estaba en el banquillo de las Águilas, vino la Selección y el equipo cedió la posibilidad. Hoy estoy muy contento trabajando en Coapa, después veremos qué pasa”.

3 de julio de 2017, antes de ir a pretemporada por EU.

"La situación desafortunada de él es tanta rotación y que de repente un equipo que se veía sólido en las eliminatorias, en los torneos oficiales le ha costado trabajo, pero bien a secas (el trabajo de Osorio)".

27 de julio de 2017, entrenamiento del América.

"Puede gustarnos o no, pero los resultados ahí están. Yo sólo pido respeto y apoyo para el señor (Osorio)... Ahí tienen la respuesta de los directivos, lo respaldaron. Los números ahí están, me alegró mucho también de que los muchachos salieron en su defensa".