Hará estallar con su Dubstep

Preparen la casa, pues Jessica Audiffred promete hacerla estallar.

Como parte de la gira Circuito Indio, la capitalina desestabilizará con su propuesta el Maybach Concert Hall.

En entrevista con am, habló sobre esta invitación y la experiencia en el mundo electrónico.

“Estoy en la Agencia Sicario e hicieron el contacto (con Circuito Indio) y me avisaron; yo ya estaba buscando lugares para hacer una gira, y esto me cayó como ‘anillo al dedo’... ¡estoy súper contenta!”, expresó.

“Ha sido súper divertido, la gente cuando va a nuestros conciertos se queda de ¡WOW!, sobre todo por ser los exponentes del bass y que está súper energético”, agregó.

León será parte de una celebración que aún continúa, pues Jessica grabó para Circus Records, disquera fundada por Flux Pavilion, DJ y productor inglés que quedó encantado con su talento.

“Es una de las disqueras más grandes y está súper padre que hayan aceptado a una mexicana; queremos abrir un poco el género del bass al público mexicano y esto fue una gran oportunidad”, indicó.

La Dj se mantiene ocupada entre su gira y sus obligaciones con su propia disquera A-Records.

“Tengo planes para producir a muchos artistas, entre ellos internacionales, por ahora tengo que dividir el tiempo entre mis propias producciones, llevar una disquera, el tour y lo que voy a hacer en los próximos meses”, adelantó.

Es obligada la pregunta sobre su papel como Dj, en un mundo dominado por el género masculino.

“Creo que soy la única mujer mexicana que está dedicada al bass, no hay muchas niñas que produzcan Bass House, Dubstep, y eso significa que no hay tanta competencia, que me encantaría, pero por el momento no se atreven”, consideró.

En el camino, ha lidiado con el machismo y uno que otro tope de género, cosa que no le ha impedido colocarse como referencia de la música electrónica.

“Sí hay hombres a los que no les late la idea, pero sigo mi camino. De hecho una de las partes divertidas es que ‘toureo’ con puros hombres, excepto mi tour manager que es niña, y una que otra amiga o novia de mis compañeros. Por ahora me la he pasado increíble”, finalizó.

La cita para ver a Jessica es hoy a partir de las 8 de la noche, el costo es de 170 pesos.