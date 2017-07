Buscan poner orden en Zona Piel

Las pasadas administraciones otorgaron 200 permisos para comerciantes ambulantes en la Zona Piel, sin embargo quien no respete el reglamento será sancionado cuantas veces sea necesario, dijo el director de Comercio y Consumo de León, Raúl Fabricio Ibarra Rocha.



El funcionario aseguró que los comrciantres ambulantes con permiso y sin permiso que operan en la zona no respetan el reglamento, por ello la Dirección a su cargo trabaja con Salud, Tránsito y Protección Civil para mantener el orden y que el visitante sienta seguridad al visitar el área.



“Lo que cuidamos primeramente es al visitante, tiene que sentir la zona más segura, sin embargo en esa zona hay permisos autorizados de pasadas administraciones que deben respetar reglas, requisitos... como respetar a los titulares, respetar las dimensiones, horarios de trabajo, giros, que cumplan con sus obligaciones de pago ante el Municipio”, señaló Fabricio Ibarra.



El director mencionó que también cuidan el comercio informal para que se conduzca con respeto.



“Nosotros buscamos un orden pero con respeto hacia el informal, coadyuvamos con la Procuraduría de los Derechos Humanos para capacitar a nuestros inspectores y que el trabajo se haga de la forma más respetuosa, pero ellos también deben respetar la normatividad y si no cuentan con un permiso serán sancionados”, apuntó el director.



El trabajo en conjunto de la Dirección de Comercio y Consumo con otras dependencias ha resultado favorable, según Fabricio Ibarra.



“Hago un llamado a los comerciantes para hacer un trabajo en conjunto, nosotros los respetaremos pero ellos deben respetar el trabajo de los inspectores”, finalizó.





