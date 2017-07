Cumple leonesa 102 años y tiene 256 nietos

Hoy cumple 102 años una de las mujeres más longevas de León, la señora María Apolinar Fonseca Godínez.

Nacida un 28 de julio de 1915, María tiene un pasatiempo desde pequeña: lavar sus trastes, su ropa y mantener sus cosas ordenadas.

La festejada vivió su infancia en el rancho de Los Ramírez dónde, junto a su familia, tomó un gusto por los alimentos naturales y cosechados por ellos mismos.

Hace un par de años, una de sus hijas sacó la cuenta de los nietos, bisnietos y tataranietos de María donde el total dio 256. Hoy, a las siete de la noche, las cuatro generaciones de la familia de María asistirán a una misa en la colonia Las Margaritas, donde vive la homenajeada.

"Son muchos años, tuve varios hermanos y soy la más grande y la que aún vive, lo único que le afecta son mis rodillas, mi salud está muy bien", dijo María.

Además, contó que le gustan mucho las flores naturales, por lo que siempre hay un florero ocupado en su casa, ubicada en la calle Tierra Blanca. Su comida favorita son los nopales y las papas, pues eso comía desde pequeña, en el rancho.

Familia grande

Doña María tuvo ocho hijos, dos de ellos ya fallecidos; su esposo, José Rocha Camarena, murió hace un lustro, a sus 100 años.

Mireya, la hija de María, contó que su mamá lava los trastes por la mañana, luego saca un banco y se pone a usar el lavadero hasta que deja su ropa muy limpia.

“Todo lo hago con una mano (la izquierda), por que me caí y me duele el hombro de la derecha, pero tengo muchas fuerzas para seguir haciendo lo que me gusta”, contó la señora mientras lavaba los trastes.

Mireya expresó que, aunque tienen una familia muy grande, están algo separados por cuestiones de pendientes personales, pero todos en algún momento saben que su abuela, bisabuela y tatarabuela los espera en su casa y con muchas ganas de seguir viviendo.